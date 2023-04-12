Компанія "Нафтогаз" попередила українців про зміни, які запроваджуються для платіжок за газ. Зокрема, компанія повертається до єдиної квитанції для оплати побутового газу та його доставки. Про це повідомляє на сторінці Facebook газопостачальна компанія "Нафтогаз України".

Так, у квітні березневі рахунки в єдиному форматі отримають міліони клієнтів НАК "Нафтогаз України", а також Кропивницької філії "Газмережі", АТ "Дніпрогаз", АТ "Харківгаз", АТ "Харківміськгаз", АТ "Криворіжгаз" та АТ "Донецькоблгаз".

"Це зручно та комфортно. Адже тепер всі реквізити, індивідуальні QR-коди та дані щодо варіантів передачі показань та оплати зібрані в одному місці", - додали в "Нафтогазі".

У компанії зазначили, що такий захід суттєво скоротить витрати на друк та доставку квитанцій. В енергетичній компанії також додали, що в особистому кабінеті на сайті: my.gas.ua електронні квитанції формуватимуться без зміни.

Варто зазначити, що в Україні діє мораторій на підвищення тарифів для населення. Він передбачає заморожування підвищення цін на деякі види комунальних послуг. Сюди входять тарифи на газ. При цьому Кабмін розглядає можливість підвищення цін до наступного опалювального сезону.

Нагадаємо, що українці нерідко скаржаться «Нафтогазу» на неіснуючі борги в своїх рахунках.

Також повідомлялось про тарифи за газ у квітні.

Крім того, Politeka.net писала, що клієнт відмовився платити за газ через зайві цифри у рахунку.