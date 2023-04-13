Ціни на продукти в Україні за 2022 рік і початок 2023 року били рекорди. Цибуля у квітні зросла до 57,80 грн/кг. Морква також стала дорожчою, зараз у середньому вона коштує 49,10 грн/кг. Але є хороша новина – ціна популярного овоча знизилася до 4 гривень на оптовому ринку. Про це повідомляють аналітики East Fruit.

Відпускні ціни на столові буряки в Україні вже набагато нижчі за минулорічні і продовжують падати. Варто зазначити, що падіння цін помітили з 10 квітня – ціни на буряки знизилися в середньому на 17%. Це стало ударом для фермерів України, які через війну зазнали величезних збитків.

Сьогодні оптові ціни на ці коренеплоди варіюються в діапазоні 4-6 грн/кг ($0,11-0,16/кг) залежно від якості та обсягу партії. При цьому у найпопулярніших мережах магазинів кілограм буряків продають у середньому за 9 гривень. Місяць тому буряки у магазинах продавали по 10,41 гривень за кілограм, тобто майже на 2 гривні дорожче.

Виробники пояснили, що така низька ціна спостерігається через те, що якість цього овоча у сховищах стрімко погіршується. Крім того, буряк має стриманий попит. Вже зараз столові буряки продаються в середньому в 1,6 рази дешевше, ніж у першій половині квітня 2022 року.

Нагадаємо, що популярний овощ здорощає ще більше, невтішний прогноз.

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