Молочні продукти в Україні найближчим часом подорожчають ще більше.

Ціни на молочку, на думку деяких експертів, можуть збільшитися на 10%, пише Politeka.net.

Нині ціни на молочні продукти продовжують утримуватись на високому рівні, а середня вартість більшості позицій зростає.

Так, якщо 900мл. молока 1% на початку березня в середньому коштувало 38,03 гривні, то на момент 1 квітня, згідно з даними порталу «Мінфін» , ціна була вже 39,09 грн.

Сир подорожчав з 65,56 грн. до 66,69 грн. за 300 грам.

Ціни на сметану також змінилися. Середньомісячна ціна у березні на сметану 15% жирності становила 39,12 грн. Нині це 39,70 грн.

950 мл. кефіру 2,5% ще у березні можна було купити за 39,68 грн. Поточна середня ціна магазинів на цей же кефір – 40,53 грн. У деяких супермаркетах ціна зросла аж до 43, 99 грн.

За місяць стали іншими ціни і на вершки. Так, на початку березня 200 мл вершків 10%-ї жирності в середньому коштували 22,33 грн. Нині цінник зріс до 23,64 грн.

Зазначимо, раніше експерти попереджали, що зростання цін на молочні продукти в Україні в 2023 році не зупиниться і варто очікувати на підвищення ціни ще майже на чверть. Основні причини – подорожчання собівартості сировини та проблеми з електропостачанням.

Враховуючи зростання витрат на виробництво сирого молока, експерти прогнозували зростання цін на сире молоко цього року на 25-30%.

Додамо, що тим часом в Асоціації виробників молока повідомляють, що у першому кварталі поточного року частка промислового молока збільшилася на 3,95%.

За попередніми розрахунками та очікуваннями Держстату, у першому кварталі 2023 року всіма видами господарств (промисловими фермами та присадибним сектором) було вироблено 1 млн. 425 тис. тонн молока-сировини, що на 8,5% менше, ніж у 2022 році.

Проте промислові молочні ферми, за попередніми оцінками, наростили обсяги виробництва проти аналогічного періоду минулого року: 629,8 тис. т (627 тис. т минулого року).

Але при цьому частка промислового молока у загальному валі виробництва зросла: 44,2% проти 40,3% на ту саму дату минулого року. Зазначається, що причина цього – значне скорочення виробництва у промисловому секторі.

Нагадаємо, популярний овоч за ціною став "золотим".

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