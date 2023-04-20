Володимир Остапчук вирішив після оголошення стосунків зі своєю 22-річною Катею Поплавською побалакати з українцями. Зірка запропонував ставити йому запитання у сторіс Інстаграм, на які після цього відповів.
"Дітей ще плануєте?", - Запитав фанат.
"У моїх батьків нас троє, причому я з сестрою - двійнята. Так, люблю, коли багато діток у сім'ї. Щиро захоплююся такими класними сім'ями, як у Анатолій Анатолич чи Тимура Мірошниченка. Мені дуже шкода, що мої Еван та Емілья дуже далеко зараз . Болюча тема для мене((", - написав Остапчук).
"Що хотів би зробити в житті, що ніколи не робив?", - запитав ще один фанат.
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"Тату, знаю навіть місце, але поки що не знаю, що конкретно", - відповів зірка.
Варто зазначити, що Володимир Остапчук – відомий український телеведучий, який уже двічі встиг розлучитися, а нещодавно оголосив про нові стосунки. Зірка має двох дітей - Емілію та Еван, які перебувають з колишньою дружиною в Канаді. А нещодавно зірка привітала свого сина з днем народження.
"Улюблений син. Тобі сьогодні 5 років, ти вже такий великий, усміхнений і красень. А я пам'ятаю тебе ось таким крихітним і серйозно нахмуреним. Люби цей світ, стався до нього з вдячністю і пам'ятай, я завжди буду поряд, навіть якщо фізично за тисячі кілометрів. Люблю тебе безмежно, Папа", - написав Остапчук під кадрами із сином.
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