Відомий телеведучий та зірка «Голосу країни-10» Даніель Салем показав із гумором, чого іноді не вистачає на передовій із товаришами.

Ведучий і ресторатор, а також зірка Голос країни Даніель Салем звик ділитися в мережі новими кадрами, а також розповідає про свою службу. Після вторгнення окупантів він вирішив приєднатися до ЗСУ, тому в Інстаграм Даніеля дедалі більше кадрів на військову тематику.

Незважаючи на всі складнощі, знаходить Салем із товаришами час і пожартувати, щоб розрядити обстановку. На цей раз вони з хлопцями вирішили висловитися, чого їм іноді не вистачає на передовій:

«Немає води – норм. Немає світла – норм. Тепла теж немає – ну норм. Ось що дійсно важко - у цьому полі немає mcdonaldsukraine 🙄» - пожартував Салем.

У мережі підтримали самого Даніеля: «Локація сильна; Бережи Боже наших захисників та Україну; Жах. Тримайтеся; Нехай Господь береже вас; Тримайтеся з Богом;

Боже бережи кожного воїна України! Дякуємо Вам за наш захист! Ви неймовірні титани українського війська; Бережи Вас Боже. Хлопці Ви найкращі!; Не говори! Ми не плачемо! Дякуємо Вам за Вашу сміливість».

«Моя донька у 2023 році! (Їй 7 і ось що вона малює). Вона мені сьогодні телефоном сказала фразу, яку я їй якось сказав: Все завжди закінчується добре. Якщо здається, що погано, це ще не кінець» - поділився Даніель рідкісним кадром з дитиною.

Раніше в мережі були зворушені тим, як сильно артист прив'язаний до дочки та підтримали його, добре розуміючи, як сильно впливає на нас воєнний час.

Нагадаємо, Даніель Салем встиг попрощатися із життям.

Також повідомлялось, що Даніель Салем показав кадри з передової.

Крім того, Politeka.net писала, що Даніель Салем показав річ, завдяки якій тримається на передовій