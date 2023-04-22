Відомий телеведучий та зірка «Голосу країни-10» Даніель Салем показав свою головну мотивацію та підтримку.

Ведучий і ресторатор, а також зірка "Голос країни" Даніель Салем продовжує службу у ЗСУ, тому не так часто з'являється у соціальних мережах та розповідає про себе. На цей раз Салем порадував кадрами з дочкою.

На відео Санта-Луна, що підросла, дивиться в об'єктив камери і звертається до всіх, бажаючи приємного дня:

"Т-с-с, сьогодні ніякої бентеги, тільки посміхайлики!" - сказала дочка Даніеля в невеликому ролику, чим торкнулася українок. Багато хто помітив одразу, як чудово дитина говорить українською мовою, інші підтримали Салема, адже він через службу бачить доньку лише з відео-чатів.

"Так точно мій маленький командир..." - підтримав сам чоловік.

«Яка молодчинка, вже так добре українською мовою говорить. Батьківська радість; Яке миле та гарне сонечко з ранку; Яка солодка; Боже, дитя) яке ти солоденьке 🙈❤🔥 не можу) спасибі тобі, сонечко, за усмішку); Копія папка 💛 тільки усміхнені».

Як можна помітити, Салем звик ділитися в мережі новими кадрами, а також розповідає про свою службу. Після вторгнення окупантів він вирішив приєднатися до ЗСУ, тому в Інстаграм Даніеля дедалі більше кадрів на військову тематику.

Незважаючи на всі складнощі, знаходить Салем із товаришами час і пожартувати, щоб розрядити обстановку.

Нагадаємо, Даніель Салем встиг попрощатися із життям.

Також повідомлялося, що Даніель Салем показав кадри із передовою.

Крім того, Politeka.net писала, що Даніель Салем показав річ, завдяки якій тримається на передовій.