Підвищення тарифів на електроенергію, схоже, все ж не омине українців.

Питання нових тарифів на електроенергію ще обговорюється, але предстаники влади і різного роду експерти почали готувати населенн до нових цін, пише Politeka.net.

Так, генеральний директор АТ «Оператор ринку» Олександр Гавва в ефірі загальнонаціонального телемарафону пояснив необхідність підвищення тарифів на електроенергію ситуацією на ринку електричної енергії.

Наразі, за його словами, вона не надто сприятлива.

«Внутрішній попит відновився не сповна, а в енергосистемі значний профіцит. Українським енергетикам за такої ситуації ніде брати кошти на відновлення. Щоб накопичити ресурси їм треба продати щонайменше на 30% більше щомісяця», - відмітив Гавва.

За його словами, електроенергія це товар, який не підлягає зберіганню. На відміну від газу, який можна закупити за дешевшими цінами і закачати у сховище для зберігання на опалювальний сезон.

Відповідно ця вироблена, але не куплена електрична енергія, випадає на балансуючий ринок, де продається за копійки, які не покривають витрати виробників.

Частково вирішити проблематику з ліквідністю державних компаній, каже Гавва, має нещодавно відкритий експорт.

«Отримані від продажу електроенергії кошти, а середні ціни на спотовому ринку України у першому кварталі 2023 року були нижчими за середні ціни у суміжних країнах ЄС у 1,7 разів, енергетики матимуть змогу спрямувати на підготовку до наступної зими», - пояснив керівник «Оператора ринку».

Також Гавва нагадав, що збитки від масштабних ракетних обстрілів енергетичної інфраструктури України Світовий банк оцінив у понад 10 мільярдів доларів. Накопичити зараз кошти у природний спосіб, як це відбувалося раніше, компанії енергоринку не можуть в силу зменшення споживання, а зобов’язань щодо підготовки до наступної зими мають набагато більше.

Зазначимо, наразі розглядається декілька варіантів підвищення тарифів на електроенергію для побутових споживачів, серед них - 2,40 грн та 2,80 грн за 1 кВт/год.

У свою чергу звичайні українці обурені і занепокоїні черговим підвищенням у розпал війни.

«І як завжди, всі збитки має покрити населення, всю допомогу гуманітарну, в тому числі фінансову, розкрадають, а з людей останнє здеруть…»,

«Здирництво під час війни. Алігархам з ДТЕК грошей не вистачає...""Тож, підвищення тарифів для населення пов'язане, перш за все, з відновленням та ремонтом обладнання"- покидьки»,

«Чому влада все вирішує за рахунок людей. А де нам брати кошти? Чому досі жоден ворюга не наказний, чому не забрано те, що було награбоване роками, чому там не йде та робота, яка повинна в першу чергу робитися»,

«Це роблять підвищення тарифів, коли собі виплатили премію депутати за інтенсивність роботи, а ми думаємо, в чому ж у вас полягає інтенсивність?»,

«В країні війна, а ці нелюди наїстися не можуть».

Нагадаємо, підвищення тарифів на електроенергію позначиться на гаманцях українців.

Також повідомлялось, що ціни у платіжках збільшились.

Крім того, Politeka.net писала, що українцям масово нараховують "ліві" куби газу.