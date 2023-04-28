Про зміст доручення, який отримав Залужний вперше розповів міністр оборони України Олексій Резніков, пише Politeka.net.

За його словами, Валерій Залужний отримав його від президента України Володимира Зеленського.

«Він дав серйозну рекомендацію главкому Валерію Залежному - переважну більшість воєнкомів, які давно сидять (у центрах комплектацій - ред.) відправляти як військовослужбовців на лінію фронту», - розповів Резніков на пресконференції в Military Media Center.

Отже, більшість воєнкомів будуть відправляти на поле бою. А на їх місце необхідно скеровувати військовослужбовців, які отримали поранення.

«Які знають, у тому числі, як правильно проводити роботу з реалізації мобілізаційних потреб», розповів Резніков.

Міністр також запевнив, що Україна готова до контрнаступу. Наразі ЗСУ чекають на погоду і рішення командування.

«Як тільки буде Божа воля, погода і рішення командирів – ми це зробимо», - додав Олексій Резніков.

Танків Abrams, за словами Резнікова, у цьому контрнаступі не буде.

«Танки Abrams у цьому контрнаступі взяти участь не встигнуть, але наші екіпажі вже поїхали на навчання. Але, окрім того, у нас велика кількість броньованих машин різного типу - БТР і БМП. Це і Bradley, і Marder, і Stryker, і CV 90 зі Швеції будуть. Там завершуються ще курси підготовчі", - заявив міністр оборони України.

Резніков також повідомив, що українські військові ще мають закінчити опанування новітньої військової техніки, яка надається країнами-союзниками.

«Ми дуже сучасні системи отримали, особливо в частині броньованого кулака», - запевнив міністр.

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