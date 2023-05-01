Позитивні новини стосовно курсу гривні повідомив народний депутат Ярослав Железняк, пише Politeka.net.
«Є у мене для вас гарні новини: За квітень місяць Нацбанк продав валюти лише на -1,37 млрд $. Як бачите по графіку, це найменший обсяг валюти проданий за місяць після початку війни», - повідомив Железняк, додавши, що очікується укріплення курсу гривні.
Крім того, Україна отримала 5,5 млрд $.
«Тому очікуємо знову зростання валютних резервів по результату квітня», - повідомив нардеп.
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Коментуючи повідомлення Железняка, дехто з користувачів Telegram сумно пожартував стосовно повернення довоєнного курсу долара.
«Чекаємо долар по 26?»,
«По 8 - виявляється, досі є купа людей, що пишаються яником якпрезидентом, в т.ч. через курс при ньому»,
«То ті ж самі, що і сумують по СРСР, бо раніше "було круто"»,
«У людей гроші закінчились. Премії забрали»,
«Чекаємо, коли НБУ відпустить курс?»,
«Всі ці ваші графіки до дупи. Грошей у людей менше, а ціни все ростуть і ростуть», - коментують українці новину стосовно курсу гривні.
Додамо, у понеділок, 1 травня, готівкові курси долара та євро зросли проти гривні як на "чорному ринку", так і в касах банків.
На 09:30 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 37,66 - 37,83 грн після того, як закінчив минулий тиждень зміцненням до 37,38 - 37,80 грн.
"Чорний" курс євро становив 41,27 - 41,57 грн проти курсу 41,12 - 41,53 грн за євро у п'ятницю.
Середні курси валют в касах банків були такими:
Долар США – 37,5 - 38,025 грн (курс на 28 квітня – 37,4 - 37,99 грн);
Євро – 41,00 - 41,8 грн (курс на 28 квітня – 41,00 - 41,75 грн).
Нагадаємо, у "Нафтогазі" повідомили ціну на газ з травня.
Також повідомлялось про знижку на оплату газу - хто з українців може заощадити.
Крім того, Politeka.net писала, яким буде курс долара, ВВП та ціни у 2023 році.