Курс гривні буде укріплюватись, і цьому є вагомі причини про які розповіли у Верховній Раді.

Позитивні новини стосовно курсу гривні повідомив народний депутат Ярослав Железняк, пише Politeka.net.

«Є у мене для вас гарні новини: За квітень місяць Нацбанк продав валюти лише на -1,37 млрд $. Як бачите по графіку, це найменший обсяг валюти проданий за місяць після початку війни», - повідомив Железняк, додавши, що очікується укріплення курсу гривні.

Крім того, Україна отримала 5,5 млрд $.

«Тому очікуємо знову зростання валютних резервів по результату квітня», - повідомив нардеп.

Коментуючи повідомлення Железняка, дехто з користувачів Telegram сумно пожартував стосовно повернення довоєнного курсу долара.

«Чекаємо долар по 26?»,

«По 8 - виявляється, досі є купа людей, що пишаються яником якпрезидентом, в т.ч. через курс при ньому»,

«То ті ж самі, що і сумують по СРСР, бо раніше "було круто"»,

«У людей гроші закінчились. Премії забрали»,

«Чекаємо, коли НБУ відпустить курс?»,

«Всі ці ваші графіки до дупи. Грошей у людей менше, а ціни все ростуть і ростуть», - коментують українці новину стосовно курсу гривні.

Додамо, у понеділок, 1 травня, готівкові курси долара та євро зросли проти гривні як на "чорному ринку", так і в касах банків.

На 09:30 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 37,66 - 37,83 грн після того, як закінчив минулий тиждень зміцненням до 37,38 - 37,80 грн.

"Чорний" курс євро становив 41,27 - 41,57 грн проти курсу 41,12 - 41,53 грн за євро у п'ятницю.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 37,5 - 38,025 грн (курс на 28 квітня – 37,4 - 37,99 грн);

Євро – 41,00 - 41,8 грн (курс на 28 квітня – 41,00 - 41,75 грн).

Нагадаємо, у "Нафтогазі" повідомили ціну на газ з травня.

Також повідомлялось про знижку на оплату газу - хто з українців може заощадити.

Крім того, Politeka.net писала, яким буде курс долара, ВВП та ціни у 2023 році.