Міністр оборони Олексій Резніков та головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний звернулись до парламенту з проханням.

Валерій Залужний і Резніков просять відкласти розгляд законопроєкту №8312 про повернення військовим доплати у 30 тисяч гривень, пише Politeka.net з посиланням на керівника фракції «Слуга народу» Давида Арахамію.

«Отримали від силового блоку лист з їхнім баченням щодо оплати праці особового складу», - повідомив Арахамія.

За його словами, натомість вони просять зібрати робочу групу з представників Верховної Ради, уряду, Генштабу і до кінця травня спільно розробити законопроєкт, який урегулює питання оплати праці захисників.

Лист підписали міністр оборони Олексій Резніков, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний, начальник Генерального штабу ЗСУ Сергій Шаптала, голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко, командувач Нацгвардії Юрій Лебідь, голова СБУ Василь Малюк.

Військові вважають, що проголосована нещодавно правка не вирішує питання, пов’язані з грошовою винагородою, зокрема, строковиків і курсантів; її текст не враховує особливостей проходження служби в різних регіонах і виконання завдань різного ступеня складності; система оплати праці має бути справедливою і забезпеченою бюджетним фінансуванням, а не просто існувати на папері;популізм у цьому питанні може мати вкрай негативні наслідки й викликати розчарування.

Зазначається, що пропозиція у законопроєекті №8312 не вирішує проблем.

«За нашою спільною думкою зазначена пропозиція не може бути прийнята у запропонованій редакції виходячи з такого. Пропозиція не вирішує значне коло проблем, пов’язаних з грошовою винагородою військовослужбовців… », - йдеться у зверненні до Верховної Ради.

Автори термінового звернення пропонують надалі розробляти нормативну базу щодо оплати праці захисників більш диференційовано і головне – із залученням командування та представників сектора нацбезпеки й оборони.

Нагадаємо, у квітні поточного року народні депутати підтримали поправку в законопроєкт № 8312, яка передбачає повернення доплат по 30 тисяч гривень усім військовим, поліцейським і рятувальникам до кінця воєнного стану.

Нагадаємо, раніше Залужний отримав важливе доручення від президента України Володимира Зеленського.

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