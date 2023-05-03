Шоумен Андрій Бєдняков, який був телеведучим травел-шоу "Орел і Решка", з перших днів вторгнення росії кинув усі свої сили, щоб допомогти ЗСУ та переселенцям. Нещодавно він вирушив на зустріч із маленькими українцями, які були в епіцентрі бойових дій. Відомий українець поділився кадрами в Інстаграм.
Зокрема, Андрій Бєдняков уточнив, що на зустрічі були присутні маленькі українці з Маріуполя, Волновахи, Київської області, Харківської та інших міст, куди прилітали російські бомби та снаряди. Усі ці діти зараз перебувають на реабілітації у дитячому таборі.
"У кожного своя історія. Майже у кожного вона страшна. Особисто я залишився без батьків у дорослому віці. І я не можу навіть уявити, як переживають втрату своєї найближчої людини ці діти. Хтось втратив обох... на своїх очах", - поділився ведучий. .
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Андрій Бєдняков із жалем константував, що ці діти вже стали дорослими, бо росіяни зруйнували їхнє дитинство. Під час зустрічі телеведучим травел-шоу "Орел і Решка" ледве зміг стримати сльози.
"Як батько, тримав сльози як міг, стискаючи свої маленькі мокрі кулачки за спиною, щоб ніхто не бачив (тільки не кажіть нікому). Не для того я до них приїхав ... точно не плакати ... Ми класно провели час: Ми говорили. Згадували. Вони питали. Я відповідав. Ми сміялися. Обіймалися. Знов сміялися", - згадав знаменитість.
Нагадаємо, що ведучий "Орла і решки" Бєдняков спробував записатися до ЗСУ, але його не взяли.
Як повідомляла Politeka, ведучий "Орла і решки" Бєдняков зі сльозами на очах розповів про те, що відбувається в рідному місті.
Також Politeka писала, що ведучий "Орла і решки" Бєдняков розповів, чому працював у росії після 2014 року.