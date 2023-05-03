В Україні наприкінці квітня 2023 року закінчився термін дії річних договорів на постачання природного газу.

В Україні було встановлено ціни на тариф за газ. Зокрема, "Нафтогаз" затвердив тарифи з 1 травня 2023-го по 1 травня 2024-го. Відповідне повідомлення опубліковано на офіційному сайті постачальника.

При цьому більшість українських побутових споживачів "блакитного палива", а саме близько 98% є клієнтами газопостачального підприємства "Нафтогаз України". Йдеться про 12,4 мільйона українських домогосподарств.

Раніше багато експертів та представників Кабміну не виключали, що в Україні підвищать тарифи на природний газ після завершення опалювального сезону через надскладну фінансову ситуацію.

Але поки що побоювання виявилися марними. Варто зазначити, що тарифи "Нафтогаз України" не змінилися за тарифним планом "Фіксований". Тому зараз кожен кубометр продаватимуть за 7,96 гривні. Такі ціни діятимуть до 1 травня 2024-го року.

Клієнт щомісяця сплачує за газ за фактом споживання до 25 числа наступного місяця. Рахунки за газ можна отримати в особистому кабінеті чи чат-боті.

У країні нині діє мораторій підвищення вартості комунальних тарифів для населення на деякі види комунпослуг. Незважаючи на це, деякі ціни на комуналку таки підвищують. Так уже подорожчала вода, а найближчим часом можуть змінити вартість електроенергії.

Нагадаємо, тарифи на світло для українців хочуть переглянути.

Як Politeka повідомляла, Нафтогаз готує посередника, щоб повертати борги.

Також Politeka писала, що українцям розповіли, як можуть змінитись тарифи найближчим часом.