Нещастя на залізниці у Львівській області сталося ввечері 9 травня, пише Politeka.net з посиланням на поліцію Львівської області.
Так, до правоохоронцям надійшло повідомлення, що поблизу залізничної станції «Рудне» Львівського району стався наїзд потяга на людину.
«Як попередньо встановили правоохоронці, електропотяг «Львів-Мостиська2» скоїв наїзд на 45-річного жителя Мелітополя, який стояв на залізничній колії», - розповіли в поліції про обставини НП.
Машиніст застосував екстрене гальмування, але уникнути наїзду не вдалося.
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Наразі слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від двох до семи років.
Чоловік внаслідок наїзду потягу отримав тілесні ушкодження і був госпіталізований.
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