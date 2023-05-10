Нещастя на залізниці у Львівській області сталося ввечері 9 травня, пише Politeka.net з посиланням на поліцію Львівської області.

Так, до правоохоронцям надійшло повідомлення, що поблизу залізничної станції «Рудне» Львівського району стався наїзд потяга на людину.

«Як попередньо встановили правоохоронці, електропотяг «Львів-Мостиська2» скоїв наїзд на 45-річного жителя Мелітополя, який стояв на залізничній колії», - розповіли в поліції про обставини НП.

Машиніст застосував екстрене гальмування, але уникнути наїзду не вдалося.

Наразі слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від двох до семи років.

Чоловік внаслідок наїзду потягу отримав тілесні ушкодження і був госпіталізований.

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