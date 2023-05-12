Після відео, де ведучий "Орла і решки" Андрій Бєдняков з'явився на зустрічі з дітьми, які пережили окупацію, йому написала незадоволена росіянка на ім'я Євгена.

Шоумен Андрій Бєдняков, який був телеведучим травел-шоу "Орел і Решка" , з перших днів вторгнення розповідає про звірства, які творять російські солдати в Україні. Це не подобається багатьом росіянам і вони закидають директ ведучого безглуздими повідомленнями. Один із них ведучий "Орла і решки" Бєдняков показав в Інстаграм-Сториз.

Зокрема, після відео, де ведучий "Орла і решки" Андрій Бєдняков з'явився на зустрічі з дітьми, які пережили окупацію, йому написала незадоволена росіянка на ім'я Євгена.

Вона чомусь писала про якихось дідів і говорила, що їм було б соромно за зустріч ведучого "Орла та решки" Бєднякова з цими дітьми. До того ж громадянка Російської Федерації обізвала Бєднякова "мерзотою".

Зірка "Орла та решки" Андрій Бєдняков знайшов, що їй відповісти і досить чемно поставив Євгенію на місце.

"Будьте щасливі ви та ваш телевізор. І ще радянські люди гинули через те, щоб агресор не нападав на чужі території та не вбивав невинних людей. Дітей. Не стирав з лиця землі міста та села. Взагалі, боролися проти того, що зараз робить твоя країна на території незалежної суверенної країни.", - відповів росіянці зірка "Орла та решки" Бєдняков.

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Нагадаємо, що ведучий "Орла і решки" Бєдняков спробував записатися до ЗСУ, але його не взяли.

Як повідомляла Politeka, ведучий "Орла і решки" Бєдняков зі сльозами на очах розповів про те, що відбувається в рідному місті.

Також Politeka писала, що ведучий "Орла і решки" Бєдняков розповів, чому працював у росії після 2014 року.