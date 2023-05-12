Наречена загиблого українського героя-легенди Дмитра Коцюбайла, більш відомого за позивним "Да Вінчі", знайшла сили для того, щоб взяти в руки речі, які нагадають їй про коханого.

Наречена Дмитра Коцюбайла ("Да Вінчі") Аліна Михайлова зізналася, що її стан «вчергове надрузки», пише Politeka.net.

«Наважилась розібрати речі Да Вінчі і вчергове на друзки. Речі, які купляли разом, мої подарунки, якісь дрібнички, вічні ці краплі в ніс, наші фото, які робили на полароід ще в 2017 році, начата пачка цигарок і одяг, який так пахне коханою людиною», - розповіла про свої почуття наречена Коцюбайла.

наважилась розібрати речі Да Вінчі

і вчергове на друзки



речі,які купляли разом,мої подарунки,якісь дрібнички,вічні ці краплі в ніс,наші фото які робили на полароід ще в 2017 році,начата пачка цигарок і одяг який так так пахне коханою людиною pic.twitter.com/hiXmsySIei — Alina Mykhailova (@Mykhailova_A) May 11, 2023

Також Аліна показала дитячий малюнок від маленького Івасика, який «Да Вінчі» носив в напашнику.

«Мені дуже шкода»,

«Боже, з кожного нового допису, моє серце болить і плаче... Ці найдорожчі спогади з тобою назавжди.. Якщо хоть трішки твоє серце буде менше боліти і плакати, і для цього потрібно кричати і говорити на весь світ... Говори. Подумки з тобою. Плачу»,

«Для мене це все, начебто страшни сон, від якого я просто неможу прокинутись, це блять внеможливо. Тримайся, драгоцінна наша дівчінка, тепер ми всі разом будемо оберегати і допомогати тобі в будь чому…»,

«Це боляче навіть читати, при тому, що ми ніколи не були знайомі, та не бачились...не уявляю як тобі болить», - пишуть українці слова підтримки.

А це він носив в напашнику pic.twitter.com/pMBWyZMsxG — Alina Mykhailova (@Mykhailova_A) May 11, 2023

Нагадаємо, Герой України Дмитро Коцюбайло загинув у бою за Україну під Бахмутом. Його кохана Аліна була поруч в його останні хвилини життя, намагаючись врятувати після важкого поранення.

«"Я нікому не побажаю так прощатися зі своєю коханою людиною", – розповідала Аліна про ту жахливу мить.

Також нагадаємо, що акторка Ада Роговцева подала петицію про перейменування вулиці Німанської в Києві на честь Коцюбайла.

У петиції Ада Роговцева наголосила, що “Київ повинен шанувати Героїв, які віддали життя за Незалежність України”, а не російські топоніми.

Вулицю Німанську в Печерському районі Києва названо на честь річки Німан, що протікає Калінінградською областю росії.

Нагадаємо, раніше поповідомлялось, що на могилі "Да Вінчі" знайшли записку, від якої мурашки по шкірі.

Останні новини України:

ЗСУ пішли на прорив під Бахмутом, окупанти ганебно відступають.

Також повідомлялось, що Україна здригнулася від нових ракетних і авіаударів.

Крім того, повідомлялось, що російську авіацію можна знищити і без F-16 - як саме.