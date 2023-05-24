Знімок Валерія Залужного, який опинився в Мережі, було зроблене зе задовго до початку війни на Донбасі і повномасштабного військового вторгнення росії в Україну 24 лютого.

«Серед кращих випускників НАОУ на урочистому прийомі (червень 2007р.) Валерій Залужний та Сергій Наєв», - йдеться у описі до фото.

У коментарях до рідкісного фото молодого Валерія Залужного користувачі Twitter зазначають, що його біографія їх вражає, а вигляд він завжди мав «залізний».

Серед кращих випускників НАОУ на урочистому прийомі (червень 2007р.) Валерій Залужний @CinC_AFU та Сергій Наєв



Telegram - https://t.co/GLExONwd4u pic.twitter.com/qd4aGRxuBD — Анатолій Штефан (Штірліц) (@Shtirlitz53) May 23, 2023

Нагадаємо, що Валерія Залужного називають «залізним генералом».

«Читала біографію Валерія Залужного,вражає!Круглий відмінник і крім того людина яка йшла до висоти своїми власними зусиллями!! Велика честь генералу!»,

«Наші герої»,

«Ох ти йо! О богі! Залужний»,

«Хто б міг подумати, в 2007 році...»,

«Залужний реально супер. Ще й приємно подивитись на нього»,

«Наєв взагалі не змінився»,

«Наєв абсолютно такий же, а от Залужного взагалі не впізнати».

Додамо, командувач Об’єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв раніше повідомив, чому останнім часом практично не фіксуються злети російських літаків та дронів з території Білорусі. Причина полягає у невдачах росіян на сході та півдні України.

«Керівництво Білорусі обмежило свою співпрацю з Росією до постачання озброєння, боєприпасів, а також надання полігонів для підготовки мобілізованих", - пояснив Наєв, додавши, що Україна відстежує заяви Генштабу Білорусь та відзначає деяку зміну в риториці.

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ЗСУ просуваються, на окупантів чекає справжнє пекло.

Також повідомлялось, що Валерій Залужний готує "сюрприз" для ворога.

Крым того, Politeka.net писала, що експерт розповів, коли припиняться активні ракетні удари.