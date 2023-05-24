Стосовно деяких компенсацій, на які мають право тисячі українців, прийнято ряд змін.

Мова йде про компенсацію за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб, пише Politeka.net.

Як повідомили в Мінренігреграції, Кабміном було внесено зміни Порядку компенсації витрат за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб у межах реалізації проєкту «Прихисток».

Крім того, зміни внесені до Положення про функціонування інформаційно-аналітичної системи обліку даних, пов’язаних із компенсацією витрат за тимчасове перебування ВПО. Відповідний проєкт Постанови був прийнятий на засіданні Уряду.

Отже, цим документом передбачено, що Мінреінтеграції є відповідальним виконавцем проєкту «Прихисток». Крім того, Мінреінтеграції визначено держателем інформаційно-аналітичної системи обліку даних, пов’язаних із компенсацією за безоплатне тимчасове розміщення ВПО.

"Компенсація за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб здійснюється за рахунок коштів Товариства Червоного Хреста України", - зазначається також в Міністерстві.

Компенсація, нагадаємо, надається власникам житла або їх представникам, орендарям житла державної або комунальної власності, які безоплатно розміщували у своїх житлових приміщеннях внутрішніх переселенців.

«Постанова набирає чинності з 1 червня 2023 року, але не раніше дня її опублікування», - повідомили в Мінреінтеграції.

Очікується, що це рішення сприятиме реалізації держполітики щодо підтримки ВПО.

Нагадаємо, компенсація витрат за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб надається власникам житла, які безкоштовно прихистили внутрішньо переміщених осіб.

Згідно з рішенням, запроваджено гарантовану державну підтримку в розмірі 14,77 грн. за один людино – день розміщення (близько 450 грн. на місяць) для компенсації понесених витрат за кожну розміщену особу.

У період опалювального сезону (з 01 жовтня 2022 р. по 31 березня 2022 р.), було встановлено суму компенсації на рівні 30 грн. за один людино – день розміщення (близько 900 грн. на місяць).

Порядок компенсації витрат за тимчасове розміщення (перебування) внутрішньо переміщених осіб затверджено постановою Кабінету Міністрів України.

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