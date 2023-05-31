"Приват Банк" - один із найпопулярніших банків в Україні, мільйони українців мають там картки та тримають банківські рахунки. Але навіть так банк отримує багато негативних відгуків. Наприклад, Віктор Дубінчук поскаржився на проблему, з якою зіткнувся, знімаючи гроші з банкомату "Приват Банк". Детальніше про це він розповів на сайті Мінфіну.

Клієнт "Приват Банк" 17.05.2023 року намагався зняти пенсійні кошти у банкоматі за адресою провулок Лісової, 14 у Києві. В результаті він кошти не отримав, і вони зникли з картки. При цьому в банкоматі з'являлося повідомлення про помилку та напис, що кошти не буде знято з картки.

"Як це розуміти? Як пенсіонер може 14 днів (інформацію надав банк) чекати на повернення пенсії на картку? А жити за які гроші?", - обурився пенсіонер, який багато років користується карткою "Приват Банк".

Крім того, Віктор Дубинчук додав, що проблеми із пенсійною карткою у нього виникають не вперше. Вперше співробітниця забула повідомити про всі можливості карти. Вдруге пенсійну картку було заблоковано через те, що співробітник банку просто не внесла до бази платіж.

"А зараз просто… у мене немає слів. Поверніть кошти на пенсійну картку. Висновок напрошується сам собою – потрібно міняти банк для отримання пенсії", – доповнив " Приват Банк".

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Нагадаємо, клієнтам ПриватБанку почали масово блокувати рахунки, названо причину.

Також повідомлялося, що Приватбанк запустив нову важливу послугу – як українцям отримати додаткові кошти.

Крім того, Politeka.net писала, що українців попередили про підлих схем аферистів.