Так, українців закликали економити воду, пише Politeka.net.
«Друзі, вмикаємо режим жорстокої економії води. Як питної так і технічної», - повідомив керівник Нікопольскої РВА Євген Євтушенко, підкресливши, що його повідомлення стосується території всього Нікопольського району.
Крім того, Євтушенко закликав мешканців: «Хто має можливість - продовжуйте робити запаси води» і повідомив про переговори з мережею супермаркетів для замовлення додаткової питної води в магазини.
У свою чергу місцеві мешканці висловлюють сподівання, що цінники на звичайну воду не будуть космічними і розповідають, що робити запаси води нема звідки.
«Було б добре, якби ще ціни в магазинах не піднімали на воду», «Економіти нема чого, води у крані немає вже більше доби і запасу нема з чого зробити»,
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«А як зробити цей запас води? Живу на 6 поверсі, на другому у людей аварія до першого. А на першому ніхто не живе. І керуюча компанія не може нічого зробити. З учорашнього вечора 18 квартир без води»,
«Як нам мати запаси, якщо машини не везуть воду?».
Додамо, в Мережі також з’явилися кадри, як теперь виглядає Каховське водосховище в районі Нікополя.
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Також повідомлялось, що українців терміново попередили про нову небезпеку - яку воду ні в якому разі не можна пити.
Крім того, Politeka.net писала про важливі зміни під Бахмутом, Сирський зробив нову заяву.