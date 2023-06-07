Так, українців закликали економити воду, пише Politeka.net.

«Друзі, вмикаємо режим жорстокої економії води. Як питної так і технічної», - повідомив керівник Нікопольскої РВА Євген Євтушенко, підкресливши, що його повідомлення стосується території всього Нікопольського району.

Крім того, Євтушенко закликав мешканців: «Хто має можливість - продовжуйте робити запаси води» і повідомив про переговори з мережею супермаркетів для замовлення додаткової питної води в магазини.

У свою чергу місцеві мешканці висловлюють сподівання, що цінники на звичайну воду не будуть космічними і розповідають, що робити запаси води нема звідки.

«Було б добре, якби ще ціни в магазинах не піднімали на воду», «Економіти нема чого, води у крані немає вже більше доби і запасу нема з чого зробити»,

«А як зробити цей запас води? Живу на 6 поверсі, на другому у людей аварія до першого. А на першому ніхто не живе. І керуюча компанія не може нічого зробити. З учорашнього вечора 18 квартир без води»,

«Як нам мати запаси, якщо машини не везуть воду?».

Додамо, в Мережі також з’явилися кадри, як теперь виглядає Каховське водосховище в районі Нікополя.

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Також повідомлялось, що українців терміново попередили про нову небезпеку - яку воду ні в якому разі не можна пити.

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