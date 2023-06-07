Згідно з даними досудового розслідування, ще 10 листопада минулого року у маршрутці жінка «дозволила собі висловлювання, які підривають довіру і повагу до українців, а також викликають зневагу та почуття ненависті до українських традицій, культури та способу життя», пише Politeka.net.
«Це було вчинено з метою розпалювання національної ворожнечі та ненависті, приниження національної честі та гідності української нації, державності та суверенітету, українських національних героїв й України як держави», - підкреслили в поліції Львівської області.
Це, як підкреслили правоохоронці, підтверджено висновком судово-лінгвістичної семантико-текстуальної експертизи.
Окрім того, жінка нецензурно висловлювалась та вела проросійську пропаганду.
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І от нарешті слідчі повідомили 59-річній зловмисниці про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).
Отже тепер ненависниці України передбачено покарання у вигляді штрафу від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до п’яти років, або позбавлення волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.
Нагадаємо, раніше в Мережі з’явилося відео, де під час конфлікту у маршрутці на Львівщині одна з пасажирок викрикувала фрази про підтримку Росії та зневажала Україну. Зокрема, заявляла: «не буде вам України, Москва була, є і буде», «вам квартири дали, підприємства побудували, ви до Червонограда за 20 копійок їздили, до Львова за 1 грн 60 копійок».
У результаті водій силоміць вивів жінку з маршрутки.
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