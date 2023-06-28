Про деталі цинічної схеми у розпал війни розповіли в поліції Києва, пише Politeka.net.
Квартира, яку намагалися продати шахраї, знаходиться на вулиці Анни Ахматової, що у Дарницькому районі столиці. Її власниця зараз знаходиться за кордоном.
«Правоохоронці встановили, що задля реалізації своїх злочинних намірів, підозрювані звернулись до приватного нотаріуса та за допомогою підроблених документів намагались продати житло, яке їм не належить за 2,1 млн. гривень», - розповіли в поліції.
Шахраїв затримали прямо в момент підписання договору купівлі-продажу квартири.
Затриманими виявились місцеві мешканці - 29-річний чоловік та 44-річна жінка, які були виконавцями.
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Правоохоронці знайшли в них довіреність, технічну документацію на нерухомість та інші підроблені документи, а також гроші, банківські картки та мобільні телефони.
Спільникам оголошено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень. Фігурантам загрожує до 12-ти років ув’язнення з конфіскацією майна.
Наразі суд обирає підозрюваним запобіжний захід, а поліцейські перевіряють спільників на причетність до вчинення аналогічних злочинів та встановлюють організаторів афери.
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Також повідомлялось, що масштабна пожежа потрапила на відео.
Крім того, Politeka.net писала про трагічну загибель випускниць - суд оголосив поліцейському своє рішення.