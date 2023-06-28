Як пише Politeka.net з посиланням на Держприкордонслужбу, останнім часом відзначається збільшення показника перетину кордону на виїзд з країни.

За останні два тижні чистий відтік населення з України склав майже 100 тисяч осіб.

Однак у Державній прикордонній службі запевняють, що це нормальний процес у цю пору року.

Наразі українці їдуть на відпочинок, використовують дозволені відпустки до сімей (дітей), які знаходяться за кордоном, або вивозять відпочивати групи дітей.

Найближчим часом, впевнені прикордонники, почнеться зворотній процес. Вже відмічається зниження відтоку громадян України. Так, за позаминулу добу в Україну повернулось на 6 тисяч громадян більше, ніж виїхало.

Нагадаємо, раніше стала відома кількість українців, які за допомогою системи "Шлях" виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року та наразі не повернулися до України.

Керівник тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, народний депутат Сергій Козир повідомив, що починаючи від 24 лютого 2022 року до 25 квітня 2023 року було 192 тис. 455 записів про виїзди. Станом на 25 квітня не повернулися близько 19 тис. осіб.

"Система "Шлях" була запроваджена Кабміном для того, щоб допомагати, зокрема, волонтерам привозити з-за кордону гуманітарну допомогу для ЗСУ та інших людей, які її потребують. Ми звернули увагу на те, що люди, які виїжджають, по-перше, не завжди щось привозять і, по-друге, не завжди повертаються», - розповів Козир.

Інформцію направили до правоохоронних органів.

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