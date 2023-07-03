Більш того, фігуранти нової гучної справи – військовослужбовці, пише Politeka.net з посиланням на Офіс Генерального прокурора.
Так, згідно з повідомленням, п’яти військовослужбовцям повідомлено про підозру - Їм інкриміновано привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем та службове підроблення (ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України).
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Серед підозрюваних - командир військової частини, начальник штабу, помічник командира з правової роботи, заступник командира з озброєння та командир взводу з технічного забезпечення цієї частини.
«За даними слідства, підозрювані протягом березня-вересня 2022 року заволоділи 4,8 млн грн. Ці грошові кошти були виділені на премії за безпосередню участь військовослужбовців у бойових діях», - приголомшують в Офісі Генерального прокурора подробицями справи.
Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.
Додамо, тим часом поліція розслідує побиття жінки п’яним співробітником ТЦК на Закарпатті
25 червня в Ужгороді працівник ТЦКСП підійшов в магазині до військовослужбовця та його дружини, під час розмови чоловік поводився агресивно, а потім вдарив жінку та втік. Про це у Facebook розповіла сама постраждала Тетяна Новак і опублікувала фото синця на обличчі.
Поліція встановила, що нападник був п’яний. Проводиться розслідування.
За словами місцевих, чоловік не вперше нападає на жінок.
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Також повідомлялось про масштабне вимкнення світла - названо реальну причину.
Крім того, Politeka.net писала, що росіяни націлилися на ще одне водосховище.