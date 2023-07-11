Мобілізація в Україні триває, в Мережі з’явилися дані, у яких областях найбільше ухилянтів.

Мобілізацію в Україні і воєнний стан продовжили до 18 серпня, нагадує Politeka.net.

Відповідно до Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», загальна мобілізація проводиться одночасно на всій території України і стосується національної економіки, органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, Збройних Сил України, інших військових формувань, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, підприємств, установ і організацій.

Однак далеко не всі чоловіки, отримавши повістку, приходять до до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦКСП). В Україні навіть склали антирейтинг областей за кількістю ухилянтів на тлі мобілізації.

Ці цифри шокували і розгнівали українців - люди впевнені, що вони не відображають дійсності і лідерство у антирейтингу їхні області отримали не через місцевих мешканців, а через переселенців.

Так, згідно з опублікованими даними, від початку введення воєнного стану в Україні проти ухилянтів від військового призову розпочато понад 5 тис. кримінальних проваджень. Лідирує в цьому списку Закарпатська область.

На другому місці Дніпропетровська область — 461. Львівська область на третьому місці за кількістю відкритих кримінальних проваджень за фактами ухилення від призову — 421 особа.

Шоковані українці з такими даними на тлі мобілізації не згодні.

«В Закарпатті, на Львівщині сидять найбільше ухилянтів із Східних областей України. Заїдьте в один тільки Буковель - подивіться хто там сидить. Пройдіться по центру Львова - хто там вештається зранку до ночі і по кав’ярнях сидять!? Правильно!! Переселенці із Донецька, Луганська, всіх східних областей. А хто на фронті боронить їхні домівки і десятками в тиждень хоронимо? Також правильно ! Наших хлопчиків з міст і сіл Західної України! Нема такого дня у Львові, щоб когось не хоронили. Гарнізонний Храм відкритий зранку до ночі. По селах вже скоро не буде молодих мужчин для роботи в полі! І ви ще пишете, що Львів на 3-му місці по ухилянтах…»,

«Ми на 300% виконали свій обов'язок - наші хлопці і дівчата першими добровільно пішли захищати Україну і продовжують це робити. А ви не місцевих виловлюйте, а бугаїв 18-60 з переселенців, які приїхали у Львівську область і жирують тут по готелях, кабаках, курортах! Ну і, звичайно, пора роздати повістки чиновникам всіх рівнів та їхнім дітям/братам/племінникам... - досить дозволяти їм протирати штани по кабінетам замість захисту країни!»,

«Найвищий рейтинг - це депутати, сини депутатів, мажори, олігархи, самі ж ці з тцк, а дальше кум, брат, сват, і так далі...Львівська область на 3 місці, звідки ці цифри? Ви вже стільки з області забрали, що в деяких селах молодих мужчин вже не має, цвинтарі забиті воїнами….»,

«Скільки ВПО в наших областях, ось і є вони найбільшими ухилянтами!..»,

"Наші хлопці із західної України в перші дні вже були на передовій, ще й добровільно!",

«А про тих ВПО ви забули? То вони з' песиками гуляють і по барах шастають, то вони не ухилянти? А нашиз хлопців скільки там воює?..», - пишуть обурчені користувачі соцмереж.

Нагадаємо, мобілізація має відбуватися відповідно до мобілізаційних планів та за законами і Конституцією України в межах повноважень територіальних центрів комплектування.

Вручення повісток регулюють Закон України Про мобілізацію та мобілізаційну підготовку і Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом, затверджене Постановою КМУ № 352.

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