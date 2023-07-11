Важливі зміни почнуть діяти вже з сьогоднішнього дня, 11 липня.

Вже відсьогодні, 11 липня, набувають чинності зміни, які стосуватимуться багатьох українців.

Так, Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів попередила, що з 11 липня набувають чинності наступні зміни антитютюнового законодавства.

«Нести відповідальність щодо заборони куріння з використанням пристроїв для нагріву в усіх громадських місцях та приміщеннях за аналогією з курінням звичайних сигарок; заборонено виробництво (крім виробництва для експорту), оптова і роздрібна торгівля та імпорт для реалізації на території України ароматизованих сигарет», - йдеться у попередженні, яке оприлюднила Держпродспоживслужба.

Крім того, зазначаєтсья, що тютюнові вироби, електронні сигарети, рідини, що використовуються в електронних сигаретах, а також пристрої для споживання тютюнових виробів без їх згоряння, введені в обіг до набрання чинності відповідними положеннями цього Закону, знаходяться в обігу до їх повної реалізації в межах терміну придатності для споживання, але не довше 12 місяців з дня набрання чинності цим Законом.

Такі зміни до закону "Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення", які були ухвалені ще в грудні 2021 року.

У свою чергу українці, коментуючи ці заборони, закликають слідкувати за тим, щоб люди дійсно не палили у громадських містах і висловлюють впевненість, що ввести заборони треба було вже давно.

«Чому в електричках не поширюються ці закони, ніхто не стежить за цим?! Дихати просто неможливо!»,

«Якою нормою передбачена відповідальність фізичних осіб за куріння пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння та електронних сигарет у заборонених місцях?»,

«Давно пора було ввести ці заборони!»,

«Залишилося тільки щоб поліцейські штрафували куряг за куріння в публічних місцях (чого не роблять досі)»

Нагадаємо, раніше почали діяти ще одні заборони - що потрібно знати українцям.

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