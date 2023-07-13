Днями Валерій Залужний відзначав свій ювілей, Головнокомандувачу ЗСУ виповнилося 8 липня 50 років, пише Politeka.net.
В цей день Залужного вітало керівництво країни, військові, колеги та прості українці. Валерій Залужний отримав багато подарунків, але серед них є дісно особливий.
Його створила одинадцятирічна Софійка З Краматорська. Маленька українка намалювала портрет свого героя, Валерія Залужного, і відправила його поштою на день народження генералові.
Валерій Залужний подарунок отримав і, судячи з усмішки на фото, залишився задоволеним і зворушеним.
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«Супер! Дуже схожий» ,
«Сто відсотків це він!»,
«Завдяки ЗСУ і пану Генералу Україна Переможе і ми повернемось додому в Краматорськ. Нехай здійсняться мрії кожної дитини»,
«Софійка, ти крута папина доця, мамине сонечко»,
«Талант!»,
«Як це круто!»,
«Золота дитина! Чекаємо на персональну виставку», - коментують подарунок Залужному користувачі Соцмереж.
Нагадаємо, раніше стало відомо про ще один незвичайни подарунок, який було зроблено на честь ювілея Валерія Залужного.
Також повідомлялось, як Валерій Залужний виглядав до повномасштабного військового вторгнення.
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