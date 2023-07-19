«Укрзалізниця» попередила пасажирів про наслідки ворожих обстрілів, пише Politeka.net.

«Через ворожі обстріли буде тимчасово змінено маршрут руху поїздів львівського напрямку, які мали прямувати через Шепетівку. Станом на поточний момент, зміна маршруту торкнеться поїздів №87 Запоріжжя – Ковель та №31 Запоріжжя – Перемишль», - повідомила «Укрзалізниця».

Також «Укрзалізниця» попередила, що об'їзний маршрут означатиме затримку понад 5 годин для ковельського рейса і близько 2 годин для перемишльського.

«Просимо поставитися з розумінням, приймаємо оперативні рішення задля вашої безпеки», - зазначили в «Укрзалізниця», звертаючись до пасажирів.

Нагадаємо, сьогодні вночі російська федерація завдала чергового ракетно-авіаційного удару по Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

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