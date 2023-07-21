Сьогодні, 21 липня, відбудуться навчання, під час яких буде лунати відповідний сигнал і відбуватимуться заходи, необхідні під час евакуації населення.

Попередження про навчання зробили в Сумській обласній військовій адміністрації, пише Politeka.net.

Отже, сьогодні, 21 липня, відбуватимуться штабні навчання з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, а саме хімічної небезпеки.

Таким чином будуть відпрацьовані на практиці дії всіх відповідальних структурних підрозділів у випадку хімічної небезпеки та необхідності евакуації населення із зараженої зони.

Участь братимуть представники ДСНС, поліції, військові підрозділи, профільні структурні підрозділи міської ради. Цивільне населення не залучатиметься.

Під час навчань буде імітована надзвичайна ситуація, пов’язана з хімічною небезпекою – з відповідними звуковими сигналами у місті та всіма необхідними під час евакуації населення заходами.

Головна мета навчань – щоб люди знали, як звучать сигнали хімічної небезпеки і як діяти у такому випадку.

Триватимуть навчання близько двох годин.

Мешканців Сум також попередили, що інформація щодо перебігу навчання подаватиметься на ресурсах міської ради в соціальних мережах, на радіо й по телебаченню і вона стосуватиметься суто учасників тренувальних заходів.

Останні новини України:

МОЗ попередив українців про дуже небезпечну хворобу.

Також повідомлялось, що росіяни принесли в Україну ще одне лихо.

Крім того, Politeka.net писала, що з'явилося попередження МОЗ, яке стосується мешканців потенційної зони радіаційної аварії у разі вибуху на ЗАЕС.