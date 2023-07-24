24 липня дружина головнокомандувача Збройних сил України Олена Залужна відзначає свій день народження. Їй виповнилося 47 років. З цієї нагоди на своїй сторінці в Facebook Валерій Залужний розмістив зворушливий вітальний пост і показав архівне фото з коханою.

"Уявити не можу, скільки потрібно терпіння, мужності та мудрості бути поруч зі мною. Навіть тоді, коли я не вірив сам собі, ти вірила в мене і підтримувала. Все, що в мене є, і все, чого я досяг – це ти. Дякую тобі за повітря, за серця стук і за мрії, які дійсно збуваються. З днем народження, кохана!", — написав Валерій Залужний під світлиною.

Валерій Залужний та його дружина Олена в шлюбі вже понад 20 років. Про Олену відомо небагато, вона працює фінансистом в одному з українських банків.

У подружжя є дві доньки від попередніх шлюбів - Христина та Аріна, спільних дітей немає. Раніше Залужний розповідав, що старша дочка пішла по його стопах та служить у Київському гарнізоні, а молодша — навчається в Одесі на медика.

Нещодавно в інтерв'ю ведучому Дмитру Комарову в рамках проєкту "Рік. За кадром" Валерій Залужний зізнався, що з 2014 року він практично не має змоги бачитися з родиною, але рідні звикли до такого графіку генерала й розуміють його надзвичайно важливу службу.

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Нагадаємо, раніше стало відомо про незвичайний подарунок, який було зроблено на честь ювілея Валерія Залужного.

Також повідомлялось, як Валерій Залужний виглядав до повномасштабного військового вторгнення.

Залужний отримав новий терміновий наказ: розкрито його зміст.