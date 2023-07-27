На Київщині оголосили розшук жінки, яка зникла з двома малолітніми дітьми.

Згідно з повідомленням правоохоронців, розшукується 37-річна Анасасія Урядова, 4-річна Дарина Урядова і 10-річний Олександр Заброда.

Родина з Бородянки.

Повідомлення про зникнення Анастасії і дітей надійшло до поліції від чоловіка.

За його словами, вдень 26 липня після сварки, дружина з двома дітьми пішла з дому і вимкнула телефон.

«До цього часу їхнє місцеперебування невідоме», - підкреслили в поліції.

На пошуки сім’ї оперативно залучені всі підрозділи поліції Київщини, у тому числі працівники відділення поліції Бучанського управління: оперативники, групи реагування патрульної поліції, поліцейський офіцер громади, а також ДФТГ.

Прикмети Анастасії Урядової – зріст - близько 165 сантиметрів, худорлявої статури, блакитні очі.

Жінка була одягнена у сині джинси, білі кросівки, жовту футболку.

Дарина Урядова була одягнена у помаранчевий светер, рожеві штани, при собі має рожевий рюкзак. Прикмети дівчинки - зріст — 110-120 сантиметрів, середньої статури, очі — блакитні.

Хлопчик, Олександр Заброда, одягнений у сіру футболку, сірі штани, має при собі рюкзак сіро-салатового кольору.

Зріст дитини 140-150 сантиметрів, середньої статури, волосся — темне, коротке, очі — карі.

Правоохоронці просять повідомити будь-яку інформацію про місцезнаходження розшукуваних.

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