Ситуація на кордоні України змінилася, в Держприкордонслужбі розказали важливі подробиці.

Так, з’ясувалось, що кількість осіб, які повертаються в Україну, зростає, пише Politeka.net.

У минулому місяці, липні, було оформлено пропуск через кордон з країнами ЄС і Молдовою понад 3,8 мільйона осіб.

«Цей показник більший приблизно на 600 тисяч осіб, ніж у червні, а кількість українців, які повертаються, більша ніж тих, хто виїжджає», - підкреслюють прикордонники.

У ДПС зазначаєть, що зростання пасажиропотоку відбулося після закінчення навчального року в українських школах. При цьому на початку літнього сезону кількість українців, які їхали з країни, переважала.

«Але зараз ця ситуація змінилася», - підкреслюють у ДПС.

За словами прикордонників, серед осіб, які в’їжджають в Україну, 85% українських громадян.

«Переважно це жінки, діти та літні люди, які повертаються додому», - пояснили прикордонники.

Зазначимо, еміграція величезної кількості українців через повномасштабне російське вторгнення стала економічним та гуманітарним викликом не лише для України, а й для країн-партнерів, що прийняли мільйони вимушено переміщених осіб.

Повернення додому мільйонів громадян України вимагатиме значних зусиль.

У відповідь на запит Громадянської мережі ОПОРА МЗС повідомило, що станом на 21 червня 2023 року за кордоном перебували 8 млн 177 тис. українців. Порівняно з даними на 1 лютого 2023 року.

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