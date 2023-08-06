Популярний український комік, актор та зірка "Квартал 95" Юрій Великий, який до війни пародував Зеленського у концертах "Вечірнього кварталу", а тепер почав робити влучні пародії на росіян і те, що відбувається навколо війни в Україні. Так, цього разу Юрій Великий опублікував у своєму Instagram та на ютуб-каналі відео, в якому спародіював російську туристку, яка набрала 35 кілограмів їжі у турецькому готелі.

Як відомо, днями в соцмережах пролетіла новина про російську туристку, яка відпочивала в турецькому готелі та притягла до себе в номер 35 кілограмів різної їжі зі шведського столу готелю. Коли росіянку викрили, вона виправдовувалася тим, що це "перекус" у дорогу та гостинці родичам.

Юрій Великий не пропустив цієї події і зробив кумедну пародію на жадібну росіянку. У підписі до публікації комік написав: "Усі, напевно, вже бачили новину, як російські туристи хотіли вивезти 35 кг їжі з турецького готелю, пояснюючи це тим, що це всі гостинці і в поїзді треба щось поїсти. Можу сказати одне: набравши стільки їжі, вони дали "їжу" для мого наступного ролика. Приємного для всіх перегляду".

Користувачі не пройшли мимо і відразу почали коментувати нове відео, яке показав Юрій Великий:

"Поки ми тут живемо наш холодильник - це наша приватна жолобність! Як круто!"

"Нагородити мадам потрібно, вона здійснила подвиг - рятувала їжу від НАТО".

"У Росії настільки все стабільно і душевно, що крім побутової техніки, вивозять продукти та готельне приладдя".

"Юрію, ви дуже тонко відчули і передали особливості російської душі! Браво!"

"Треба було співробітникам готелю змусити їх це зжерти і на камеру зняти. Було б класне шоу".

"Дуже було душевно, по-домашньому, дуже не хочу їхати з Туреччини, без їжі".

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