Популярна українська співачка Світлана Лобода, яка повернулася до України після початку повномасштабного вторгнення та заявилася про свою проукраїнську позицію, знову потрапила у скандал. Як виявилося, зірка давала концерт у Ніцці та між піснями спілкувалася з глядачами російською мовою.

Фото та відео з концерту Світлана Лобода опублікувала у своїх Instagram-сторіс. Також публікація про це з'явилася у телеграм-каналі "Культурна прачечна".

На кадрах видно, що на сцені артистка стояла у довгій синій жовтій накидці з колекції "Я патріотка". При цьому вона розповідала людям у залі про "непрості випробування" українців, і робила це російською мовою. Примітно, що в цей час глядачі кричали їй, щоб розмовляла українською.

"Картина маслом: Світлана Лобода у накидці із колекції "Я ПАТРІОТКА" зі сцени у Ніцці розповідає про "непростые испытания" українців, а глядачі із залу їй кричать "українською". Якщо базові речі так і не дійшли, то хоч ти прапором з голови до п'ят обмотайся - не допоможе", - йдеться в повідомленні телеграм-каналу "Культурна пральня".

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