Відомий український продюсер Михайло Ясинський, який займається творчістю Олі Полякової, у підкасті Слави Дьоміна розповів про справжнє ставлення росіян до українців. Цікаво, що історія, якою поділився продюсер, сталася ще 2014 року, тоді Полякова поїхала до Москви на премію "Муз-ТВ".

Як виявилося, Оля Полякова була на сцені поряд із Басковим. І в якийсь момент співачка зауважила, що у неї випадково порвалися колготки. Вона сказала про це, і тоді Басков прокоментував це словами: "Ну нічого, скоро ви всі будете до нас у рваних колготках приїжджати". Після цих слів увесь зал із російськими глядачами засміявся. За словами Ясинського, ще тоді виявилося справжнє ставлення росіян до українців.

"І ми ось зайшли до гримерки, і Оля каже: "Ні, Міш, ні-ні-ні, нічого не буде, взагалі нічого не буде. Це не ті люди. Нам чекати від них нема чого". Ми поїхали, і більше цим питанням не займалися", - розповів Михайло Ясинський.

Варто зазначити, що цю історію продюсер розповів на тлі ще одного спогаду. За словами Ясинського, у 2014 році на майдані в центрі Києва був напис: "Росіян любимо, путіна – ненавидимо". І тоді ще українці начебто вірили, що можливо, з росіянами можна мати справу. Але потім вони з Олею Поляковою поїхали на цю премію до Москви і переконалися у протилежному.

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