Олегу Виннику днями виповнилося 50 років, у соцмережах співакові бажають здров’я і дякують за допомогу ЗСУ.

На фан-сторінках Олега Винника «вовчиці» навіть обурюються, що юбіляра публічно не привітав Мінкульт.

«Вітаємо з юбiлеем Олега Анатолійовича, бажаемо здоров'я та наснаги, дякуємо за допомогу нашим воiнам. Дуже цiкаво, чи привiтав юбiляра наш Мiнкульт i пан Президент, помiчники повиннi були пiдказати, що День народження у Винника. Зрозумiло, що вiйна, але треба бути людьми завжди. Чекаємо на перемогу України»,

«Де їхня совiсть, спить, мабуть, Але коли пробуджуеться совість, буде дуже соромно. Воїни з фронту привiтали олега Анатолійовича з юбілеєм, а наші жирні Мiнкультовськi коти геть загубили совiсть», - обговорюють шанувальниці, коментуючи привітання юбіляра від захисників.

Нагадаємо, що раніше Олег Винник навіть отримав подяку за допомогу ЗСУ. Олег Винник та його благодійний фонд відзначили двома подяками за допомогу армії та підтримку українських воїнів. У документах, зокрема, сказано, що подяку Олегу Виннику виписали "за надання матеріально-технічної допомоги у вирішальний для країни час".

Сам Олег Винник майже рік не виходив на зв’язок і не показувався шанувальникам. У своєму першому інтерв’ю після довгого мовчання Винник підтвердив, що дійсно у Німеччині.

Також Олег Винник спростував чутки про те, що в нього онкологія. Називати свій діагноз Олег Винник не став, однак уточнив, що ним хворіють 2 відсотки людей у Німеччині.

«Сьогодні трохи гірше, ніж було тиждень тому. Буду відвертим. Слава Богу, що мене підняли і поставили на ноги. Це не одна і навіть не дві речі, які мене накрили. Я в інтерв'ю говорив, що не звертаю уваги на своє здоров’я. А потім одного дня в тобі раз, і вимикається все. На цю хворобу в Німеччині хворіють 2 відсотки. Сьогодні це вже не така страшна хвороба і не летальна. Але якщо не звертатися до лікаря, то за рік ти залишаєшся у візку", - розповідав Олег Винник.

Також «вовчиці» вперше за довгий час змогли побачити свого кумира. Зараз у Олега Винника довге волосся, з’явилися окуляри. Співак, як і раніше любить аксесуари – зокрема годинник і браслети.

«Єдине, що мене здивувало в цьому «інтерв’ю»: що до нього є позитивні коментарі. Вовчицям все божа роса»,

«Інколи, краще мовчати, ніж верзти нісенітницю»,

«В людини самозакоханість,нарцисизм зашкалює,слухати і дивитись неможливо…Хто ще з дна постукає?»,

«Пан Винник, живіть довго і щасливо, але там де ви зараз! Ви ніколи не були українцем! Приїхали, заробили гроші та популярність... І поїхали! Не повертайтеся, будь ласка! І будьте здорові!», - обговорювали у коментарях скандальне інтерв’ю Олега Винника.

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