В «Дизель шоу», яке люблять і дивляться багато українців, відбулися великі і болючі зміни.

«Дизель Шоу» залишилось без деяких своїх зірок, які після повномасштабного військового вторгнення рф зробили свій вибір.

Нагадаємо, що з території України поїхали Сергій Писаренко, Євген Нікішин і Марина Грицук. Сталося це майже відразу після 24 лютого 2022-го року.

У «Дизель Шоу» розповідали, що дім Сергія Писаренка був зруйнований російським снарядом і він разом із сім'єю виїхав до Прибалтики, у Нікішина "все коріння в Магнітогорську", а Марину Грицук вивезли на танку до Білорусі після того, як вона під Києвом опинилася в окупації.

«Я їх не засуджую, тому що жодного поганого слова про Україну від них я не чув. Звісно, хотілося б від них почути щось хороше, але я знаю, що вони бояться. І бояться не тільки за свою д…, вони бояться за свої родини. Їм є чого боятися, я думаю…. ", - коментував дії Писаренка і Нікішина керівник Дізель Студіо Єгор Крутоголов.

Але «Дизель Шоу» продовжує існувати і приносити радість українцям. Більш того, «Дизель Шоу» готується до нового сезону.

Команда «Дизель Шоу» вже зняли проморолик, а новий сезон стартує на українському ТБ вже 1 вересня.

На фото, зокрема, можна побачити склад «Дизель Шоу» після втечі деяких акторів.

Також на сторінці «Дизель Шоу» в Інстаграм повідомляється про нові концерти 18, 19 та 20 серпня.

Останні новини України:

Зірка "Дизель шоу" Крутоголов збентежив пародією на Пригожина.

Крім того, Politeka.net писала, що Глущенко з "Дизель шоу" розповіла, як маленький син "рятував" її під час обстрілів.

Також повідомлялось, що Булітко з "Дизель шоу" емоційно відреагувала на нову маячню путіна.