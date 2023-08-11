«Дизель Шоу» залишилось без деяких своїх зірок, які після повномасштабного військового вторгнення рф зробили свій вибір.
Нагадаємо, що з території України поїхали Сергій Писаренко, Євген Нікішин і Марина Грицук. Сталося це майже відразу після 24 лютого 2022-го року.
У «Дизель Шоу» розповідали, що дім Сергія Писаренка був зруйнований російським снарядом і він разом із сім'єю виїхав до Прибалтики, у Нікішина "все коріння в Магнітогорську", а Марину Грицук вивезли на танку до Білорусі після того, як вона під Києвом опинилася в окупації.
«Я їх не засуджую, тому що жодного поганого слова про Україну від них я не чув. Звісно, хотілося б від них почути щось хороше, але я знаю, що вони бояться. І бояться не тільки за свою д…, вони бояться за свої родини. Їм є чого боятися, я думаю…. ", - коментував дії Писаренка і Нікішина керівник Дізель Студіо Єгор Крутоголов.
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Але «Дизель Шоу» продовжує існувати і приносити радість українцям. Більш того, «Дизель Шоу» готується до нового сезону.
Команда «Дизель Шоу» вже зняли проморолик, а новий сезон стартує на українському ТБ вже 1 вересня.
На фото, зокрема, можна побачити склад «Дизель Шоу» після втечі деяких акторів.
Також на сторінці «Дизель Шоу» в Інстаграм повідомляється про нові концерти 18, 19 та 20 серпня.
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