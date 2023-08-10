Розпорядження з приводу масштабної евакуації з деяких населених пунктів вже підписано.

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на Куп’янську районну державну адміністрацію, евакуація населення розпочинається.

«На деокупованих територіях Куп'янського району Харківської області наближених до зони бойових дій розпочинається проведення обов'язкової евакуації населення», - йдеться у терміновому повідомленні.

Розпорядження щодо обов'язкової евакуації населення було підписано 9 серпня.

«Оголосити на деокупованих територіях населених пунктів, наближених до зони бойових дій Дворічанської селищної, Петропавлівської сільської, частково на територіях Кіндрашівської сільскої, Курилівської сільскої та Куп’янської міської територіальних громад проведення обов’язкової населення у безпечні регіони України», - йдеться у документі.

В списку 37 населених пунктів.

Нагадаємо, що близько опівночі росія скинула на місто Куп'янськ авіаційну бомбу ФАБ-250. Внаслідок авіаудару пошкоджена будівля міської ради.

Близько 07:30 росіяни завдали повторного удару. Попередньо ранкові удари РФ завдавала з артилерії, била по гаражах у центрі міста.

Мешканців Харківщини раніше попередили, кого може торкнутись обов'язкова евакуація.

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Також повідомлялось про нову серйозну НП на ЗАЕС.

Крім того, Politeka.net писала про підготовку до нової масштабної евакуації.