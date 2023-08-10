Популярний український комік, актор та зірка "Квартал 95" Юрій Великий, який до війни пародував Зеленського у концертах "Вечірнього кварталу", а тепер почав робити влучні пародії на росіян і те, що відбувається навколо війни в Україні. Так, цього разу Юрій Великий опублікував у своєму Instagram і на ютуб-каналі відео, в якому спародіював спікера Міноборони Росії Конашенкова.

Треба сказати, що це персонаж вже полюбився шанувальникам Юрія Великого, він іноді робить пародії на Конашенкова, копіюючи його зовнішній вигляд, міміку і мова. Цього разу спікер Міноборони РФ прозвітував про вибухи в Підмосков'ї, атаки дронів та ситуацію в Чорному морі. Вийшло дуже епічно та іронічно.

У підписі до публікації Юрій Великий написав: "Кремлівський казкар КОНАШЕНКОВ написав новий розділ у своїй "епічній" збірці творів "ВСЕ ЙДЕ ПО ПЛАНУ". Короткий ЗМІСТ: Піротехнічні хлопки на заводах, Корабельно-дронні рандеву і багато чого ще цікавого. Приємного для всіх перегляду".

Користувачі не пройшли повз нього і відразу почали коментувати нове відео, яке виклав у мережі Юрій Великий:

"Гоп-Стопська федерація… Гриб підзаводовик… Оленеводський говнюк… Просто ураган фантазії!".

"Какашенкова не можу слухати, а Юра здорово звітував перед народом!".

"Противник втратив дрон, а ми негативно придбали бойовий корабель".

"Кремлівські казки – заходять вузьким без мастила".

"Блискучий талант і приголомшливе почуття гумору! Дякую Вам, Юрію! Найшвидшій перемозі Україні!".

"Задонати своїм ЗСУ" - геніально! Супер, як завжди! Браво, Юрію!".

"І чому ніхто не вірить Конашенку? Ну от же, все за фактом каже".

"Чекаємо із задоволенням ваші новини Юрію. Це просто супер! Перемоги Україні!".

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