Ситуація на Запорізькій АЕС, яка знаходиться під керівництвом російських загарбників, погіршуєтсья з кожним днем.

Так, в «Енергоатомі» повідомили, що на 4-му енергоблоці Запорізької АЕС відбувся інцидент із витоком води з першого контура в другий, пише Politeka.net.

«Внаслідок виведення 4-го енергоблоку тимчасово окупованої Запорізької АЕС у «гарячий» стан в порушення умов ліцензії та вимог Енергоатома стався інцидент із витоком води з першого контура реактора в другий. Радіологічного викиду в довкілля не було», - йдеться в терміновому повідомленні «Енергоатома».

Це, як зазначається, сталось через порушення цілісності третього парогенератора, розташованого в герметичній оболонці блоку.

«Відтак окупаційне керівництво розпочало переведення 4-го енергоблоку ЗАЕС у стан «холодний зупин»», - зазначили в «Енергоатомі».

Водночас протягом наступних трьох днів росіяни переведуть 6-й енергоблок ЗАЕС у «гарячий зупин». Це, як зазначається, є черговим порушенням умов ліцензії та вимог Енергоатома.

В «Енергоатомі» констатували, що нелигітимне і некомпетентне «керівництво» ЗАЕС від Росатома послідовно виводить блоки захопленої станції з ладу.

І це є злочином із навмисним пошкодженням обладнання 4-го енергоблоку, яке призвело до порушення цілісності вже трьох із пʼяти наявних фізичних бар'єрів на шляху розповсюдження радіації, витоку потенційно радіоактивної води першого контура за встановлені межі, пошкодження дороговартісного обладнання першого контура.

Він буде розслідуваний, запевняють в «Енергоатомі», а всі причетні і ті, хто продовжує виконувати злочинні накази Росатома та доводить до критичного стану обладнання всіх енергоблоків Запорізької АЕС, після деокупації будуть притягнуті до відповідальності.

Подальша окупація Запорізької АЕС росією постійно наближає ЗАЕС до катастрофи, йдеться в заяві «Енергоатому».

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