Популярний український комік, актор та зірка "Квартал 95" Юрій Великий, який до війни пародував Зеленського у концертах "Вечірнього кварталу", а тепер почав робити влучні пародії на росіян і те, що відбувається навколо війни в Україні. Так, цього разу Юрій Великий опублікував у своєму Instagram і на ютуб-каналі відео, в якому спародіював розмову Лукашенка та Путіна про "вагнерівців".

Як видно, у новій пародії Юрій Великий приміряв на себе образи одразу двох диктаторів – російського та білоруського. І вийшло у нього, як завжди майстерно – особливо міміка та голоси.

У підписі до публікації Юрій великий написав: "Валіза, вокзал, москва!" У новинах з'явилася інформація, що вагнера можуть залишити Білорусь через те, що самопроголошений президент Лукашенко відмовився їх фінансувати. Ну, тут все логічно: Батька звик у росіян гроші зазвичай просити. Але щоб витрачати гроші на цих росіян, тут, звичайно, вибачте. Невелика пародія про те, як Лукашенко та путін вирішували це складне питання".

Користувачі не пройшли повз і відразу почали коментувати нову пародію, яку показав Юрій Великий:

"Супер. Ваші відео заспокоюють. Трохи відволікають, піднімають настрій. Дякую за вашу роботу".

"На літо до села до дідуся".

"Біба і Боба, як кажуть".

"Яка талановита людина! І наскільки дотепно!".

"Юрій Великий, ви супер гуморист, дякую за кожен ефір".

"Як завжди, браво! Ви Великий! Дякую за Ваш талант і це дуже зараз необхідно!".

"Вам дуже точно вдалося відтворити Лукашенка. Вірші теж чудові!"

"Пригожинський трійничок".

"Юрій, а з якого дубля ви це знімаєте, щоб не заржать?"

"Охрініти, Лукашенку як справжній!".

"Здоров'я Вам, Юрію, та Вашому творчому колективу! Дякую за гумор!".

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