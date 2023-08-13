Популярний український комік, актор та зірка "Квартал 95" Юрій Великий, який до війни пародував Зеленського у концертах "Вечірнього кварталу", а тепер почав робити влучні пародії на росіян і те, що відбувається навколо війни в Україні. Так, цього разу Юрій Великий опублікував у своєму Instagram і на ютуб-каналі відео, в якому спародіював розмову Лукашенка та Путіна про "вагнерівців".

Як видно, у новій пародії Юрій Великий приміряв на себе образи одразу двох диктаторів – російського та білоруського. І вийшло у нього, як завжди майстерно – особливо міміка та голоси.

Юрий Великий, пародия, скриншот: YouTube

У підписі до публікації Юрій великий написав: "Валіза, вокзал, москва!" У новинах з'явилася інформація, що вагнера можуть залишити Білорусь через те, що самопроголошений президент Лукашенко відмовився їх фінансувати. Ну, тут все логічно: Батька звик у росіян гроші зазвичай просити. Але щоб витрачати гроші на цих росіян, тут, звичайно, вибачте. Невелика пародія про те, як Лукашенко та путін вирішували це складне питання".

Популярні новини зараз

Нова грошова допомога українцям: хто може розраховувати на гроші, з'явився список

"Вони з цього бою вже не вийдуть": ситуація на загрозливому напрямку різко розвернулася на користь ЗСУ

Почався жорсткий рух: у ЗСУ проблеми під Куп'янськом, чи окупанти просунулися вперед

Багато постраждалих, врятувати вдалося не всіх: з'явилися офіційні подробиці НП в лікарні Дніпра

Доведеться залишити ще один населений пункт: ситуація на Бердянському напрямку сильно загострилася
Показати ще

Користувачі не пройшли повз і відразу почали коментувати нову пародію, яку показав Юрій Великий:

"Супер. Ваші відео заспокоюють. Трохи відволікають, піднімають настрій. Дякую за вашу роботу".
"На літо до села до дідуся".
"Біба і Боба, як кажуть".
"Яка талановита людина! І наскільки дотепно!".
"Юрій Великий, ви супер гуморист, дякую за кожен ефір".
"Як завжди, браво! Ви Великий! Дякую за Ваш талант і це дуже зараз необхідно!".
"Вам дуже точно вдалося відтворити Лукашенка. Вірші теж чудові!"
"Пригожинський трійничок".
"Юрій, а з якого дубля ви це знімаєте, щоб не заржать?"
"Охрініти, Лукашенку як справжній!".
"Здоров'я Вам, Юрію, та Вашому творчому колективу! Дякую за гумор!".

Останні новини України:

Нагадаємо, "Ще не прочухалися, чекають методичку": Великий з "Квартал 95" показав реакцію росіян на атаку дронів.

Як повідомляла Politeka, "Просто зарила цю стільцесиділку": Великий з "Квартал 95" показав пародію на російську фехтувальницю Смірнову.

Також Politeka писала, що "Незваний гість гірший за Пригожина": Великий з "Квартал 95" в образі Лукашенка почав виганяти "вагнерівців".