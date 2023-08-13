Популярний український комік, актор та зірка "Квартал 95" Юрій Великий, який до війни пародував Зеленського у концертах "Вечірнього кварталу", а тепер почав робити влучні пародії на росіян і те, що відбувається навколо війни в Україні. Так, цього разу Юрій Великий опублікував у своєму Instagram і на ютуб-каналі відео, в якому спародіював розмову Лукашенка та Путіна про "вагнерівців".
Як видно, у новій пародії Юрій Великий приміряв на себе образи одразу двох диктаторів – російського та білоруського. І вийшло у нього, як завжди майстерно – особливо міміка та голоси.
У підписі до публікації Юрій великий написав: "Валіза, вокзал, москва!" У новинах з'явилася інформація, що вагнера можуть залишити Білорусь через те, що самопроголошений президент Лукашенко відмовився їх фінансувати. Ну, тут все логічно: Батька звик у росіян гроші зазвичай просити. Але щоб витрачати гроші на цих росіян, тут, звичайно, вибачте. Невелика пародія про те, як Лукашенко та путін вирішували це складне питання".
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Користувачі не пройшли повз і відразу почали коментувати нову пародію, яку показав Юрій Великий:
"Супер. Ваші відео заспокоюють. Трохи відволікають, піднімають настрій. Дякую за вашу роботу".
"На літо до села до дідуся".
"Біба і Боба, як кажуть".
"Яка талановита людина! І наскільки дотепно!".
"Юрій Великий, ви супер гуморист, дякую за кожен ефір".
"Як завжди, браво! Ви Великий! Дякую за Ваш талант і це дуже зараз необхідно!".
"Вам дуже точно вдалося відтворити Лукашенка. Вірші теж чудові!"
"Пригожинський трійничок".
"Юрій, а з якого дубля ви це знімаєте, щоб не заржать?"
"Охрініти, Лукашенку як справжній!".
"Здоров'я Вам, Юрію, та Вашому творчому колективу! Дякую за гумор!".
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