Популярна українська хореограф та багаторазова учасниця шоу "Танці зі зірками" Ілона Гвоздьова зізналася, що її хейтять у соцмережах, що її чоловік Іван Хомячук не на фронті.

Про це Ілона Гвоздьова розповіла в інтерв'ю Аліні Доротюк.

За словами танцівниці, у соцмережах її часто дошкуляють, що мовляв її чоловік не на фронті, а вдома з дітьми та сім'єю. Однак, у неї є проста і чітка відповідь на це.

"Мені весь час пишуть, а що це ваш чоловік там удома, шашлики смажить, а що це він тут будує, а хтось там у окопі стоїть. Ну, немає повістки. Коли вона прийде, вибачте, ну піде, як і всі решта, на всіх умовах. Ми не робимо жодні білі там квитки, ми не робимо там якусь інвалідність йому", - розповіла Ілона Гвоздьова.

За словами артистки, її чоловік Іван має хворобу – алопецію. Вона в нього розвинулася під час війни, мабуть, на тлі стресу. Як натякнула Ілона Гвоздьова, із цією хворобою він міг отримати звільнення від служби.

"Ну начебто кажуть, що ця хвороба, вона взагалі, ну типу не знають, звідки вона береться і як її до ладу лікувати. Та там зрозуміло трихологи, там і все та інше, але мається на увазі, що ніхто до кінця не може зрозуміти чому взагалі це трапляється з людиною, що імунітет стає таким чином, що вважає волосся, як і народне тіло і починає з ним боротися. Ну це на стресі, я так розумію у нього з'явилося під час війни", - розповіла Ілона Гвоздьова.

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