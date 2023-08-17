«Укрзалізниця» попередила про цілу низку важливих змін, які торкнуться українців.

Так, «Укрзалізниця» попереджає, що польська залізниця з 8 вересня розпочинає заплановані ремонти інфраструктури у Перемишлі.

«Це могло б означати скасування всіх рейсів цього напрямку, але спільно з польськими колегами ми мінімізували вплив ремонтних робіт. Втім, тимчасові зміни будуть», - підкреслили в «Укрзалізниці».

Так, поїзди №89/90 Київ — Перемишль та №73/74 Харків — Перемишль з 7 вересня до 6 жовтня (відправленням з Києва та Харкова) будуть скасовані.

Натомість вже з 3 вересня «Укрзалізниця» призначає новий поїзд №119/120 Київ — Хелм. Він стане вже третім щоденним поїздом до Хелма.

«Це денний поїзд (ніякого проходження кордону серед ночі!), що вирушатиме з Києва о 06:28, прибуття до Хелма о 17:27 (зручна стиковка з польським поїздом IC 21100 Хелм 18:12 — Варшава Всходня 21:02). Зворотно відправлення з Хелма о 10:23 (пересадка з поїзда IC12100 Варшава Всходня 06:05 — Хелм 08:42), прибуття до Києва о 22:45», - розповіли в «Укрзалізниці» подробиці.

Цей рейс стане зручним зручний для тих, у кого вильоти з варшавського аеропорту ім. Фредеріка Шопена після 23:00 або рано вранці.

Крім того, відбудеться ще одна зміна - по пʼятницях та суботах протягом «місяця ремонтів» у Польщі (тобто відправленням із Києва 7-8, 14-15, 21-22 вересня) збережеться курсування лише двох поїздів Інтерсіті+:

• діючого №705/706 Київ — Перемишль;

• нового №707/708 Київ — Перемишль (відправлення з Києва 22:17, Перемишль 06:23, зворотно з Перемишля об 11:15, прибуття до Києва о 20:41).

«У зазначені 6 днів поїзди №53/54 Київ — Перемишль, №89/90 Київ — Перемишль, №31/32 Запоріжжя — Перемишль, №35/36 Одеса — Перемишль, №73/74 Харків — Перемишль, №715/716 Київ — Перемишль будуть скасовані», - попередили в «Укрзалізниці».

І це ще не все.

Графік ремонтів у вересні «зачепить» і розкладу руху поїздів №54 та №36.

«№54 Перемишль — Київ відправлятиметься з Перемишля о 13:45 (замість 20:28) та прибуватиме до Києва о 05:34 (замість 09:00). №36 Перемишль — Одеса відправлятиметься о 13:45 (замість 20:28) та прибуватиме до Одеси о 08:10 ранку», - розповіли в «Укрзалізниця».

«Укрзалізниця» також нагадує, що квитки на польський напрямок продаються на 20 діб наперед, нова дата відкривається о 08:00 щоранку (окрім Варшави, яка «стартує» окремо о 09:00).

Останні новини України:

В "УЗ" повідомили про серйозну НП на залізниці.

Працівниця "Укрзалізниці" підготувала удар по Дніпропетровщині, деталі інциденту.

Крім того Politeka писала, що Укрзалізницю запідозрили у змові зі злодіями, постраждала розповіла подробиці.