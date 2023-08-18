Відома співачка та громадський діяч Даша Астаф'єва зізналася, що на початку війни отримувала погрози від кадирівців.

Популярна українська співачка та модель Даша Астаф'єва, яка з початку війни залишалася у Києві, волонтерила та виявила тверду проукраїнську позицію, зізналася, що отримувала багато погроз.

Про це вона розповіла в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Як розповіла Даша Астаф'єва, у перші дні повномасштабної війни, коли вона волонтерила на кухні та чистила картоплю, їй довелося пережити сильну емоційну напругу. Як виявилося, Даша Астаф'єв отримувала погрози та постійно жила в страху за своє життя та за своїх близьких.

"Мені дуже багато дзвонили з погрозами, і я постійно дуже боялася. Там я постійно була одягнена, бо я дуже боялася, що мене почнуть там знаєш переслідувати, шукати, де ми готуємо. Мені постійно дзвонили, представлялися кадировцями, казали, що прийдуть. Там братові моєму дзвонили. Це жесть була перші дні. Просто раніше було важко звикнути, прийняти те, що на тебе ще йде постійно це навантаження таке емоційне з цими погрозами", - поділилася Даша Астаф'єва.

Також артистка розповіла, як йшла Києвом і до неї підійшов чоловік, запитав, чи вона Даша Астаф'єва. За словами співачки, вона дуже злякалася, що він на неї нападе. Однак ця людина подала їй руку і подякувала за українську позицію та волонтерство.

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