Популярний український комік, актор та зірка "Квартал 95" Юрій Великий, який до війни пародував Зеленського в концертах "Вечірнього кварталу", а тепер почав робити влучні пародії на росіян і те, що відбувається у Росії. Так, цього разу Юрій Великий опублікував у своєму Instagram і на ютуб-каналі відео, в якому спародіював одіозного агента Гіркіна, якого нещодавно заарештували, посадили в СІЗО Лефортово.
Як видно, Юрій Великий повністю втілив образ військового злочинця Гіркіна, спародувавши його наряд, і міміку, і мова. І виглядає він при цьому дуже правдоподібно, та настільки, що в коментарях жартують, мовляв, краще за оригінал. У ролику Юрій Великий в образі Гіркіна розповідає, як у нього справи у СІЗО.
У підписі до публікації артист написав: "Не дуже добре йдуть справи у тимчасово "відпочиваючого" у СІЗО Лефортово ГІРКІНА. Особливо коли "справи" його засекретили. Але, Ігор Баландович не здається і продовжує, у властивій йому манері, кРРРРитувати вище військово-політичне керівництво РФ".
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Користувачі відразу почали коментувати нову пародію Юрія Великого:
"Юрій та команда, величезне Вас спасибі! Перемога буде за Україною!".
"Гіркін завдячує Юрію. Завдяки йому про нього знають люди".
"Гіркін єдиний ув'язнений у світі, який навіть із СІЗО веде блог!".
"Москва не відразу валилася. Золота думка! Оплески, Маестро Юрій".
"Юрію, ну Ви просто невичерпне джерело позитиву в наш важкий час! Одне тільки "Шойгу звільнився" чого варте! Дякуємо за Вашу працю та гумор!".
"Гіркін, якого ми заслужили".
"Уряд РФ вірність рублям завжди зберігає у доларах за кордоном".
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