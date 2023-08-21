Популярний український комік, актор та зірка "Квартал 95" Юрій Великий, який до війни пародував Зеленського в концертах "Вечірнього кварталу", а тепер почав робити влучні пародії на росіян і те, що відбувається у Росії. Так, цього разу Юрій Великий опублікував у своєму Instagram і на ютуб-каналі відео, в якому спародіював одіозного агента Гіркіна, якого нещодавно заарештували, посадили в СІЗО Лефортово.

Як видно, Юрій Великий повністю втілив образ військового злочинця Гіркіна, спародувавши його наряд, і міміку, і мова. І виглядає він при цьому дуже правдоподібно, та настільки, що в коментарях жартують, мовляв, краще за оригінал. У ролику Юрій Великий в образі Гіркіна розповідає, як у нього справи у СІЗО.

У підписі до публікації артист написав: "Не дуже добре йдуть справи у тимчасово "відпочиваючого" у СІЗО Лефортово ГІРКІНА. Особливо коли "справи" його засекретили. Але, Ігор Баландович не здається і продовжує, у властивій йому манері, кРРРРитувати вище військово-політичне керівництво РФ".

Користувачі відразу почали коментувати нову пародію Юрія Великого:

"Юрій та команда, величезне Вас спасибі! Перемога буде за Україною!".

"Гіркін завдячує Юрію. Завдяки йому про нього знають люди".

"Гіркін єдиний ув'язнений у світі, який навіть із СІЗО веде блог!".

"Москва не відразу валилася. Золота думка! Оплески, Маестро Юрій".

"Юрію, ну Ви просто невичерпне джерело позитиву в наш важкий час! Одне тільки "Шойгу звільнився" чого варте! Дякуємо за Вашу працю та гумор!".

"Гіркін, якого ми заслужили".

"Уряд РФ вірність рублям завжди зберігає у доларах за кордоном".

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