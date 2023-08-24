Ектор Хіменес-Браво зізнався, що в його сім'ї є проблема втрати волосся, пише Politeka.net. За словами Хіменеса-Браво, його ніколи не знімали і не фотографували ззаду саме через залисину.

Ектор Хіменес-Браво зробив зізнання, що ще з дитинства думав, що це не гарно і цього треба соромитися.

Суддя «МастерШеф» також розповів, що його батько облисів дуже рано, коли йому було 30 років. І через це був незадоволений своєю зовнішністю.

Зі своїми комплексами і невдоволенням Ектор Хіменес-Браво вирішив боротися радикально – зробити операцію з пересадки волосся. І вже не першу. Як виявилося, Хіменес-Браво вже робив пересадку волосся, але тоді це не допомогло.

На своїй сторінці в Інстаграм Ектор-Хіменес Браво повідомив, що все пройшло добре. Процес він навіть знімав на камеру.

«Кайфував та дивився «Шрека», - розповів Хіменес-Браво, як пройшла операція.

Своє перше фото Ектор Хіменес-Браво зробив відразу після операції, пожартувавши, що він вже в очікуванні волосся, як у Рапунцель.

«День 5 після операції. Після пересадки почував себе добре. Головне – неодягати головні убори дуже близько до шкіри голови», - розповів Ектор, додавши, що бути лисим це дуже зручно, бо не потрібно непокоїтись за зачіску.

Також суддя «МастерШеф» зазначив, що його менше стали впізнавати на вулиці.

«Люди, як дивляться на мене, думають: «Хто це?», - каже Ектор Хіменес-Браво.

Ектор Хіменес-Браво каже, що для нього це була доленосна подія.

«Гарної вам шевелюри. Щоб аж Іво Бобул заздрив», «Мені одній здається що на це навіть ніхто уваги не звертав поки не побачили ці історії, ви і так красунчик»,

«Навіщо? Ви і так красавчик, мій чоловік італієць робив ці процедури багато разів результату як такого не було, а потім я привезла свого італійця до України постригли під ноль і тепер він брутальний Українець»,

«Эктор, браво, чекаємо на козацький оселедець»,

"Швидкого відновлення!", - коментують користувачі соцмереж подію в житті Ектора.

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Крім того, Politeka.net писала, що Хіменес-Браво з "МастерШеф" пояснив росіянам, що вони можуть зробити для світу.

Також повідомлялося, що Хіменес-Браво з "МастерШеф" покаявся перед українськими захисниками.