Під час мобілізації в Україні сталася трагедія з чоловіком, у якого були великі проблеми зі здоров’ям.

Йдеться про жителя смт Ширяєве Одеської області, який помер після нападу епілепсії у перший же день служби у період дії мобілізації в Україні - 1 серпня, у військовій частині.

Як розповіла мати померлого, її син, хоч і не мав офіційного статусу людини з інвалідністю, але з 11-річного віку перебував на диспансерному обліку з діагнозом «затримка психічного розвитку», про що є запис у його медичній картці.

Жінка стверджує, що її сина забрали навіть без паспорта, який хлопець загубив раніше, у ТЦК була лише стара ксерокопія документа.

За словами жінки, медкомісія у розпал мобілізації в Україні тривала лише 20 хвилин, обстеження включало тільки аналіз крові та флюорографію, а за всіх профільних фахівців розписалася одна людина - керівник ВЛК.

На думку громадського діяча Павла Поламарчука, про вади зі здоров’ям не могли не знати у невеликому населеному пункті, зокрема керівник ВЛК.

Наразі відомо, що за фактом події розпочато кримінальне провадження з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) ККУ.

Також відкрито справу за ч. 4 ст. 425 - за фактом можливого недбалого ставлення до військової служби осіб Березівського ТЦК та СП Одеської області.

Розпочато кримінальне провадження за фактом можливого недбалого ставлення до служби працівників медичної служби військової частини.

У зв'язку з цією трагічною подією, українців запитали, як вони вважають, чи об’єктивно військово- лікарські комісії оцінюють здоров’я мобілізованих?

повністю об’єктивно - 2,3%

частіше об’єктивно - 14,8%

частіше не об’єктивно - 51,2%

завжди не об’єктивно - 27,6%

важко відповісти - 4,1%.

Чи чули ви про випадки, коли призивали до служби під час мобілізації в Україні явно нездорових людей?

знаю особисто людей, яких так мобілізували - 32,8%

таких випадків багато, але сам не стикався - 38,1%

такі випадки є, але не багато - 24,2%

таких випадків немає - 2,9%

важко відповісти - 2%.

Джерело: Пульс тижня.

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