Йдеться про жителя смт Ширяєве Одеської області, який помер після нападу епілепсії у перший же день служби у період дії мобілізації в Україні - 1 серпня, у військовій частині.
Як розповіла мати померлого, її син, хоч і не мав офіційного статусу людини з інвалідністю, але з 11-річного віку перебував на диспансерному обліку з діагнозом «затримка психічного розвитку», про що є запис у його медичній картці.
Жінка стверджує, що її сина забрали навіть без паспорта, який хлопець загубив раніше, у ТЦК була лише стара ксерокопія документа.
За словами жінки, медкомісія у розпал мобілізації в Україні тривала лише 20 хвилин, обстеження включало тільки аналіз крові та флюорографію, а за всіх профільних фахівців розписалася одна людина - керівник ВЛК.
На думку громадського діяча Павла Поламарчука, про вади зі здоров’ям не могли не знати у невеликому населеному пункті, зокрема керівник ВЛК.
Наразі відомо, що за фактом події розпочато кримінальне провадження з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) ККУ.
Також відкрито справу за ч. 4 ст. 425 - за фактом можливого недбалого ставлення до військової служби осіб Березівського ТЦК та СП Одеської області.
Розпочато кримінальне провадження за фактом можливого недбалого ставлення до служби працівників медичної служби військової частини.
У зв'язку з цією трагічною подією, українців запитали, як вони вважають, чи об’єктивно військово- лікарські комісії оцінюють здоров’я мобілізованих?
повністю об’єктивно - 2,3%
частіше об’єктивно - 14,8%
частіше не об’єктивно - 51,2%
завжди не об’єктивно - 27,6%
важко відповісти - 4,1%.
Чи чули ви про випадки, коли призивали до служби під час мобілізації в Україні явно нездорових людей?
знаю особисто людей, яких так мобілізували - 32,8%
таких випадків багато, але сам не стикався - 38,1%
такі випадки є, але не багато - 24,2%
таких випадків немає - 2,9%
важко відповісти - 2%.
Джерело: Пульс тижня.
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