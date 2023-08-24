Софія Ротару, якій днями виповнилося 76 років, дуже рідко дає про себе знати, пише Politeka.net.
Софія Ротару припинила концертну діяльність, не з’являється на публіці, не дає інтерв’ю. Не можна навіть з упевненістю сказати, де Софія Ротару знаходиться зараз – в Україні чи виїхала за кордон. За деякими даними, Софія Ротару після початку повномасштабної війни виїхала в США.
«Вона поїхала, мешкає в Америці, але продовжує залишатися громадянкою України. А для тих, хто виріс у Радянському Союзі, вона залишається Ротару, яка заспівала: «Я, ти, він, вона! Разом – ціла країна», - розповідав продюсер Леонід Дзюник.
Але цю інформацію сама Софія Ротару не підтверждувала, і не спростовувала.
І от в Мережі несподівано з’явилося нове фото Софії Ротару. На ньому співачка позує на тлі українських соняшників, поруч – єдиний син Руслан.
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Виглядає Софія Ротару дуже молодо.
Саме йому присвячена ця рідкісна публікація в сторіз Софії Ротару, адже 24 серпня Руслан Євдокименко святкує день народження.
«З Днем народження!», - підписала кадр Софія Ротару, на якому її можна побачити у незвичайному вигляді.
Очі Софії Ротару сховані за великими окулярами, а волосся зібрано під хусткою.
Нагадаємо, у березні 2022-го року син і онук Софії Ротару намагалися втікти з України.
Чоловіків затримали на ділянці українсько-молдавського кордону в Могилів-Подільському.
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Раніше Софія Ротару показала, як сьогодні виглядає її єдина онука.
Також нагадаємо, що нещодавно в родині Софії Ротару сталося горе.
Також повідомлялося, що Софія Ротару відмовила Кадирову - стало відомо, за яких обставин.