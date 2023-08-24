Софія Ротару раптово опубліковала фото, на якому вона позує поруч зі своїм єдиним сином.

Софія Ротару, якій днями виповнилося 76 років, дуже рідко дає про себе знати, пише Politeka.net.

Софія Ротару припинила концертну діяльність, не з’являється на публіці, не дає інтерв’ю. Не можна навіть з упевненістю сказати, де Софія Ротару знаходиться зараз – в Україні чи виїхала за кордон. За деякими даними, Софія Ротару після початку повномасштабної війни виїхала в США.

«Вона поїхала, мешкає в Америці, але продовжує залишатися громадянкою України. А для тих, хто виріс у Радянському Союзі, вона залишається Ротару, яка заспівала: «Я, ти, він, вона! Разом – ціла країна», - розповідав продюсер Леонід Дзюник.

Але цю інформацію сама Софія Ротару не підтверждувала, і не спростовувала.

І от в Мережі несподівано з’явилося нове фото Софії Ротару. На ньому співачка позує на тлі українських соняшників, поруч – єдиний син Руслан.

Виглядає Софія Ротару дуже молодо.

Саме йому присвячена ця рідкісна публікація в сторіз Софії Ротару, адже 24 серпня Руслан Євдокименко святкує день народження.

«З Днем народження!», - підписала кадр Софія Ротару, на якому її можна побачити у незвичайному вигляді.

Очі Софії Ротару сховані за великими окулярами, а волосся зібрано під хусткою.

Нагадаємо, у березні 2022-го року син і онук Софії Ротару намагалися втікти з України.

Чоловіків затримали на ділянці українсько-молдавського кордону в Могилів-Подільському.

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Також нагадаємо, що нещодавно в родині Софії Ротару сталося горе.

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