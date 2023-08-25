Як розповіли в «Міненерго», на Волинщині під час вивантаження вантажу водій КамАЗа доторкнувся кузовом автомобіля до повітряної лінії 10 кВ.

«Виходячи з кабіни, він потрапив під напругу. Його намагався врятувати інший робітник, але також потрапив під напругу. Викликана на місце швидка констатувала смерть обох потерпілих», - повідомили в «Міненерго», що сталося.

Обставини трагедії з’ясовує слідча комісія.

Також в «Міненерго» повідомили, що триває ворожий терор прифронтових та прикордонних з рф областей.

електрика, світло, електрика

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Так, на одній з ТЕС енергетики ліквідовують пошкодження, спричинені ворожим обстрілом.

«Після відновлювальних робіт станція частково відновила генерацію електроенергії і підключена до енергосистеми України», - повідомили в «Мінерего» про ситуацію на зараз.

На даний момент залишаються знеструмленими частина абонентів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківський, Херсонській, Чернігівській областях.

«Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація», - запевнили в «Міненерго».

Електрика, електромережі, "Укренерго"

У Васильківському районі Київської області через технологічне пошкодження відключилася лінія електропередачі 10 кВ. Без світла залишилися близько 1,5 тисячі абонентів. На даний момент усі споживачі заживлені.

Такж в «Міненерго» уточнили, що внаслідок грозового шторму знеструмлено 6 населених пунктів в Одеській області. Без світла більше тисячі споживачів.

«Місце пошкодження мереж встановлено, тривають відновлювальні роботи», - пояснили в «Міненерго».

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