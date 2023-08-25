Відійшов у вічність актор, грою якого захоплювалися і насолоджувалися тисячі глядачів.

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на повідомлення Молодого театру, помер Юрій Потапенко.

Актору Молодого театру було всього 58 років і його смерть стала шоком для усіх.

«Ще два тижні тому в розмові Юрій поскаржився на біль у серці, а сьогодні його не стало. В це важко повірити, важко прийняти», - розповіли в Молодому театрі.

Юрій Потапенко присвятив Молодому театру 32 роки свого життя. Грав у виставах "Гагарін і Барселона", "Зачарований", "Момент", "Осінній блюз", "Саломея", "Сватання на Гончарівці". Знімався в 56 кінопроєктах, серед яких "Тарас Шевченко. Заповіт", "Кайдашева сім'я", "На лінії життя".

Його колегами по сцені були Станіслав Боклан, Володимир Кокотунов, Римма Зюбіна, Ліліана Ребрик, Ірма Вітовська, Володимир Чигляєв та інші відомі актори.

Інформацію про смерть артиста також підтвердила українська актриса Тамара Яценко. Вона зазначила, що у Потапенка залишилися дружина та син.

«Дорогі друзі, вчора сталося дуже велике горе, пішов у той світ актор Молодого театру Юрій Потапенко. У нього залишилися дружина Ірина і син», – написала актриса.

Раптова смерть Юрія Потапенка стала шоком як для його колег, так і для глядачів:

«Спочивай з миром, друже», «Мої співчуття рідним Юрія. Мир його Душі!»,

«Співчуття близьким»,

"Господи, цеж мій однокурсник.....Як же рано, як рано....наше покоління відходить у Вічність...Царство небесне..Земля пухом...Вічна пам'ять...Сумно і боляче...",

«Друже, Юрка ну як так ми же із тобою збирались ще зустрітись поспілкуватися, Юрка , плачу..... Царство небесне друже, ...», «Як же так!»,

«Дуже шкода, що вчасно не вдалось полікувати серце. Мала нагоду минулого тижня поспілкуватись з актором. Світла пам'ять, вічний спокій»,

«Боже, прийми його душу».

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