Лідер "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка в програмі "Пряма Червона" поділився своєю думкою про чоловіків, які виїжджають із країни.

"У нас війна тяжка, але не така тотальна, що нам 100% всіх чоловіків треба. Якщо чувак хоче здриснути, і він не мотивований — який з нього вояка буде? Зробити систему: хай людина не комбригу чи кому вони там платять в воєнкомат ці бабки, хай він заплатить, реально донат зробить — і може виїхати", — заявив Олег Скрипка.

Олег Скрипка наголосив, що політика заборони ніколи не працювала, це можна порівняти з забороною алкоголю. На думку музиканта, навпаки, людей треба заохочувати лишатися в Україні, давати роботу і тому подібне. При цьому він виступає проти того, щоб пускати в Україну мігрантів із інших країн.

"Хто хоче здризнути, хай виїжджають, але давати можливість тим, хто лишився, працювати. Зараз, в принципі, принаймні рок-сцена процвітає в Україні, тому що поїхало дуже багато неясно яких музикантів, і ті, хто лишився, це реально нормальні люди, патріоти. Перевзуванці окучують Маямі, вони там їздять з концертами, виступають, трусять прапорами. А ті, хто лишився в Україні, - це нормальні пацани. Ну, в рок-сцені, я не знаю, як там в попсі. От і точно так же в інших галузях. І все буде нормально, треба просто захотіти", — додав Олег Скрипка.

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Нагадаємо, Олег Скрипка збентежив заявою про роль путіна.

Як повідомляла Politeka, на своє 35 річчя гурт "Воплі Відоплясова" та син Олега Скрипки Устим випустили спільний кліп.

Також Politeka писала, що Олег Скрипка різко висловився про українських гастролерів в РФ.